5G-Sportproduktion mit Sony und Verizon

Während eines Football-Spiels der »Houston Texans« gegen die »New England Patriots« im NRG Stadium nahm ein Kameramann von NBC Sports das Spiel direkt auf dem Feld mit dem Schulter-Camcorder PXW-Z450 von Sony auf. Mithilfe einer Prototyp-Senderbox von Sony und dem 5G Smartphone Xperia 5G mm Wave wurde das Video anschließend über das 5G Ultra Wideband-Netzwerk von Verizon in einen Produktionsraum im Stadion gestreamt.

Dieser Testlauf zeigte deutlich, dass über 5G verbundene Kameras als zuverlässige und vorteilhafte Option für zukünftige Live-Sportübertragungen durchaus in Frage kommen. Dank der geringen Latenz und der hohen Bandbreite von Verizon 5G Ultra Wideband in Kombination mit mobilen Geräten, Videos und dem Encoding-Know-how von Sony konnten qualitativ hochwertige Videos mit geringer Latenz nahezu in Echtzeit an die Produzenten übertragen werden. Durch den Test wurde das Potenzial für Remote-Produktionsteams deutlich, denn mit dieser Technologie spielt es keine Rolle mehr, an welchem Ort ein Spiel stattfindet. Darüber hinaus ermöglicht die nahezu sofortige, drahtlose Konnektivität von 5G einen kabellosen Betrieb der Kameras, sodass während des Spiels die Möglichkeit gegeben ist, mehr kreative Kamerapositionen und -winkel einzusetzen. Ein weiterer Vorteil besteht außerdem darin, dass Zeit- sowie Kostenaufwand für Aufbau und Integration des Kamerasystems reduziert werden.

»Wir freuen uns sehr, die 5G-Zusammenarbeit mit Verizon erfolgreich abgeschlossen zu haben«, so Mikio Kita, Senior General Manager der Media Solution Business Division, Professional Products & Solutions Group, Sony Imaging Products & Solutions Inc. »Die einzigartige Aufstellung von Sony ermöglicht das Angebot einer End-to-End-Lösung für die professionelle Erstellung von Inhalten und mobile Kommunikationstechnologie. Unsere gemeinsame Leistung in diesem Proof-of-Concept-Test bei einer Live-Sportveranstaltung ebnet den Weg für weitere Anwendungsmöglichkeiten von 5G.«

»Das 5G-Netzwerk von Verizon wurde geschaffen, um Branchen von Grund auf zu verändern. 5G wird die Erfassung und Bereitstellung von Live-Sportübertragungen revolutionieren«, so Nicki Palmer, Chief Product Development Officer bei Verizon. »Dank der hohen Bandbreite und der geringen Latenz von 5G können HD-Videos praktisch in Echtzeit gestreamt und kabellos vor Ort aufgezeichnet werden.«

»Es war spannend, das 5G-Produkt von Sony im Einsatz zu sehen«, sagte David Mazza, CTO, NBC Sports Group. »Die Bildqualität ist hervorragend, und wir freuen uns schon auf den Tag, an dem wir dank der landesweiten 5G-Einführung problemlos drahtlose Kameras einsetzen können.«

Darüber hinaus sind Sony und Verizon im Bereich der Live-Sportproduktionen mit 5G weiterhin auf der Suche nach noch flexibleren und unkomplizierteren Workflows und Lösungen.