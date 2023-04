AMP Visual TV rüstet Ü-Wagen mit Sony Technik aus

Die neuen Ü-Wagen Millenium Signature 14 und 19 bekommen die modulare Videomischer-Plattform MLS-X1, HDC-3500-Kameras und PVM-X1800-Bildmonitore.

AMP Visual TV, französischer Broadcast-Dienstleister und Spezialist für Live-Produktionen, setzt bei der Ausstattung seiner neuen Ü-Wagen auf Sony. Sony rüstet die beiden neuen Ü-Wagen Millenium Signature 14 und 19 mit Mischer- und Kameratechnik sowie mit Bildmonitoren aus. AMP Visual TV hat sich dabei für die neue Videomischer-Plattform Modular Live System MLS-X1 entschieden, die Sony auf der IBC 2022 vorgestellt hat.

Das MLS-X1-System kommt als Hauptmischer zum Einsatz. Zur neuen Ü-Wagenausrüstung gehören auch 50 tragbare Live-Systemkameras HDC-3500 und neun 4K-HDR-High-End-Bildmonitore PVM-X1800. Mit Blick auf die großen Sportereignisse 2023 und 2024 hat AMP Visual TV in neue Premium-Außenübertragungswagen investiert, um so den Anforderungen kommender High-End-Live-Produktionen gerecht zu werden.

Zuverlässig und zukunftsfest

Herzstück der neuen Ü-Wagen ist dabei die innovative Videomischer-Plattform MLS-X1. Sie ist ein wichtiger Pfeiler des Networked Live-Ökosystems von Sony. Als vollständig konfigurierbare und skalierbare Videomischer-Plattform für die Live-Produktion lässt sie sich flexiblen unter zahlreichen Bereitstellungsmodellen betreiben – lokal, in der privaten Cloud, vor Ort oder remote. Der IP-native MLS-X1 macht die integrierte Bedienungssteuerung verschiedener dezentraler Prozessorknoten über eine einzige Benutzeroberfläche möglich. Er vereint bewährte Zuverlässigkeit von Sony Mischern mit der zukunftsfesten Leistungsfähigkeit in unternehmenskritischen Live-Umgebungen.

Seine einzigartige Modularität erfüllt die Anforderungen von AMP Visual TV in Hinblick auf Skalierbarkeit und Flexibilität: Die neuen Ü-Wagen lassen so in allen Arten von Produktions-Setups einsetzen – von simpel bis hochkomplex, ohne dabei Ressourcen übermäßig oder nicht ausreichend zu nutzen. Das sind die Faktoren, die Live-Produktionen wirtschaftlich und nachhaltiger machen.

Pfeiler für Networked-Live-Strategie

Die Systemkamera HDC-3500 liefert mit ihrem 2/3«-4K-CMOS-Sensor hochauflösende 4K-Bilder mit niedrigem Rauschen und hoher Empfindlichkeit (F10 bei 1080/59,94p oder F11 bei 1080/50p). Gleichzeitig erreicht sie den erweiterten Broadcast-Standard-Farbraum ITU-R BT.2020. Dank ihrer Vielseitigkeit und Bildqualität ist sie eine etablierte Kamera für jede Live-Produktion und fügt sich in das Networked Live-Ökosystem ein.

»In den kommenden beiden Jahren stehen uns einige sehr wichtige und komplexe Produktionen an, insbesondere hier in Paris”, sagt Francois Valadoux, Technical Director bei AMP Visual TV. «Als es an den Bau unserer neuen Ü-Wagen ging, war es entscheidend für uns, in nachhaltige Technologien zu investieren, sowohl aus unternehmerischer Sicht als auch in Hinblick auf die Umwelt. Diese Technologien müssen außerdem für jede Art der Produktion einsetzbar sein. Daher waren Modularität und Skalierbarkeit entscheidend für unsere Wahl. Das herausragende Technikteam von Sony sowie der Ausblick auf die Zusammenarbeit haben uns bei der Entscheidung für den MLS-X1 als Herzstück unserer Ü-Wagen geholfen. Er erfüllt unsere Anforderungen in Bezug auf Flexibilität und Skalierbarkeit auf kurze und lange Sicht.«

Fabien Pisano, Head of Live Production Solutions bei Sony Professional Solutions Europe, ergänzt: »Wir arbeiten seit vielen Jahren mit AMP Visual TV zusammen und waren immer sehr darauf bedacht, all die verschiedenen Facetten unseres Partners zu berücksichtigen. Wir freuen uns, dass die Wahl auf unsere Videomischer-Plattform MLS-X1 gefallen ist sowie auf unsere bewährten Systemkameras und Monitore. Sie eignen sich bestens für diese unternehmenskritischen Bereitstellungen und bringen die erforderliche Modularität, Flexibilität und Bildqualität mit – genau das ist es, wonach unser Partner AMP Visual TV gesucht hat.«

Die Auslieferung der MLS-X1-Plattform ist ab dem Frühjahr 2023 geplant.