Vislink: Neue Kamera für automatisierte Live-Sportproduktion

Vislink stellt die neue Stellar Cam vor, eine hochauflösende Panoramakamera für KI-gestützte, automatisierte Sportproduktion.

Innerhalb der Mobile-Viewpoint-Produktpalette stellt Vislink die neue Panoramakamera Stellar Cam vor: Sie bietet laut Hersteller hohe Bildraten und hohe Auflösung zu einem günstigeren Preis.

Stellar Cam positioniert der Hersteller als neue Ergänzung innerhalb der Kamerapalette von Vislink, die den Bedarf an automatischer Berichterstattung über anspruchsvolle Sportarten erfüllt. Die Kamera ist außergewöhnlich robust und wetterfest und verfügt neben der hohen Auflösung und hohen Bildraten auch verbesserte Zoomfunktionen, um das Geschehen auf dem Spielfeld aufzunehmen.

»Diese Ankündigung bestätigt unsere Führungsposition bei der Integration von KI-gestützter Technologie, um kostengünstigere Nachrichten- und Sportproduktionen zu ermöglichen«, sagte Mickey Miller, CEO von Vislink.

»Stellar Cam ist die neueste in einer langen Reihe von KI-Lösungen, die von unserer Marke Mobile Viewpoint auf den Markt gebracht wurden. Sie ist eine Schlüsselkomponente von IQ Sports Producer, unserer Plattform für die Aufnahme von Live-Sportveranstaltungen, die ohne Personal vor Ort auskommt. IQ Sports Producer eignet sich perfekt für Spiele und Wettkämpfe im mittleren und unteren Bereich und ermöglicht es OTT-Medienanbietern, Inhabern von Medienrechten und Produktionsfirmen, Sportereignisse mit einem begrenzten Budget zu erfassen.«

Michel Bais, Geschäftsführer von Mobile Viewpoint, erklärt: »Zu Beginn unserer KI-Reise haben wir unseren Kunden eine handelsübliche 4 x 4K-Panorama-Überwachungskamera angeboten. Sie war zwar ideal für Webstreaming, aber viele unserer anspruchsvolleren Broadcast-Kunden wollten eine Kamera mit einer höheren Bildrate, einstellbaren Objektiven, aber ohne optischen Zoom. Damals gab es noch keine Broadcast-Panoramakamera, also haben wir unsere eigene Kamera entwickelt, die heute als XCam bekannt ist. Die Stellar Cam ist eine Weiterentwicklung dieser Technologie zu einem Preis, der nahe an dem der ursprünglichen Überwachungskamera liegt, aber mit viel mehr Funktionen und verbesserter Qualität, einschließlich der Unterstützung von 50/60 Bildern pro Sekunde, was sie absolut ideal für die Übertragung von Live-Events macht.«

IQ Sports Producer

IQ Sports Producer wurde ursprünglich für die automatisierte Produktion von Livestreams beliebter Sportarten wie Fußball, Rugby, Basketball, Hockey und Handball entwickelt und wird seit kurzem auch für Sportarten wie Springreiten und Bahnradfahren eingesetzt. Eine einzige Panoramakamera erfasst das gesamte Spielfeld, die Arena oder die Bahn in hoher Auflösung.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz wird aus diesem Bildmaterial ein Bildfenster ausgeschnitten, das der Action folgt: Es werden automatisiert die Bewegung des Balls und der Spieler verfolgt und der jeweils interessanteste Ausschnitt des Geschehens aus der Panoramaansicht erstellt. IQ Sports Producer kann zoomen, Highlights, Grafiken und Anzeigetafeln bereitstellen und so eine professionelle Produktion nachbilden. Darüber hinaus ist die Software mit gängigen Leistungsanalyse-Tools kompatibel. Durch die Erfassung und Aufzeichnung des gesamten Panoramas können nachträglich auch andere Spielereignisse, die am Rand der zentralen Action stattfanden, nachgereicht werden und so können auch neue Content-Streams erstellt werden.