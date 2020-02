News: Kurz und knackig – KW 07/2020

Die gemeinsame »Innovations- und Digitalagentur« ida bündelt technische Kompetenzen und Produktentwicklungen von MDR und ZDF für digitales Storytelling, Datenjournalismus usw. Geschäftsführer Matthias Montag und 15 Beschäftigte arbeiten ab dem 1. April in Leipzig. Im Herbst soll ein Standort in KiKa-Nähe in Erfurt dazu kommen.