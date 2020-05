MoovIT wird weltweit zertifizierter Adobe SI-Partner

MoovIT erhält als eines der ersten Unternehmen die Auszeichnung als Certified SI-Partner im Rahmen des neuen »Adobe Certified Service Partner for Video and Audio Program«.

Die Ernennung unterstreicht die seit Jahren bestehende enge Zusammenarbeit von Adobe und MoovIT bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Workflows. Wolfgang Felix, Geschäftsführer und einer der Unternehmensgründer von MoovIT, erkärt: »Wir sind begeistert über die Zertifizierung in dem neuen Adobe SI-Partnerprogramm, denn es ist die Bestätigung einer langen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit großartigen Ergebnissen für Adobe und MoovIT.«

Angetrieben durch die Anforderungen an die aktuelle Berichterstattung bei großen Sportereignissen, durch neue Prozesse in den Sendeanstalten sowie den Bedarf an innovativen Videolösungen für Industriekunden haben das Adobe-Team und die MoovIT-Softwarespezialisten schon früh in enger Abstimmung mit den Kunden zahlreiche Workflows und Tools basierend auf Adobe Premiere Pro, After Effects and Adobe Audition entwickelt. Von Anfang an war es das Ziel, für die schnelllebigen und vielfältigen Videoproduktionsformate flexible, sichere und kundenspezifische Tools zur Verfügung zu stellen. Eine wesentliche Rolle hat dabei die Entwicklung der Helmut-Produkte gespielt, die im Hintergrund einen hohen Grad an Automatisierung gewährleisten und die Arbeit der Administratoren und Editoren wesentlich erleichtern.

Die Helmut-Tools sind von MoovIT immer weiter entwickelt worden und stehen mit dem jüngsten Product Launch inzwischen als komplettes Helmut4 Eco-System zur Verfügung, wobei die Produkte aber auch einzeln eingesetzt werden können. Sie verwalten Projekte, Templates, Preferences und Profiles (FX), steuern projektbezogene Assets von Ingest bis Export (IO), bringen Ordnung in Speicher-Systeme (Housekeeper) und integrieren sie unkompliziert in jegliche MAM/PAM Infrastruktur (Cosmo). Das gilt für das stationäre Editing genauso wie beim Arbeiten in der Cloud oder vom Home Office. Es handelt sich um ein Lizenzsystem, dass modular aufgebaut ist und kundenspezifisch angepasst wird.

Die Helmut4 Projektmanagement-Software gilt inzwischen als das »Interplay« für Adobe Premiere Pro, After Effects und Audition – mit darüber hinaus gehenden Funktionen. Denn das System ist nach außen hin offen. Über die steuernde Streams Engine werden die Workflows flexibel konfiguriert, und entsprechende APIs sind vorbereitet für weitere Anforderungen und neue Aufgaben. Helmut4 ist damit zum Standard-Tool für Adobe User bei der professionellen Bearbeitung, Verwaltung und Organisation von Post-Produktionsprozessen geworden – und das gilt für kleine Produktionseinheiten bis zu weltweit tätigen Sendebetrieben gleichermaßen. MoovIT unterstützt die Adobe-Kunden in verschiedenen Branchen und Regionen mit Service, Support und Beratungsprojekten für die Optimierung der Editing-Prozesse.

MoovIT und Adobe profitieren gleichermaßen von der starken Partnerschaft. Die weltweiten Kunden sind sehr unterschiedlich, so dass das Angebot und die Betreuung an die individuellen Anforderungen angepasst werden muss, professionell, zukunftssicher und zuverlässig. Formal zertifizierte Systemintegratoren sind hierbei die offiziellen Adobe-Partner und sollen einen wichtigen Beitrag leisten.

»Adobe vertraut seinen Systempartnern und Dienstleistern bei der Betreuung der Kunden, damit sie die Video und Audio Tools der Adobe Creative Cloud erfolgreich nutzen«, sagt Michael Gamböck, Senior Strategic Development Manager, Creative Cloud Video, Adobe. »MoovIT hat eine lange Erfahrung in der Beratung von Medienunternehmen, die Adobe-Lösungen und optimierte Workflows zur Erreichung ihrer Produktionsziele einsetzen.«

Für MoovIT bedeutet die Zertifizierung das offizielle Commitment in der Zusammenarbeit mit Adobe und darüber hinaus Trainings und Know-How Transfer sowie die verstärkte Wahrnehmung als international zertifizierter Dienstleister.

Jan Fröhling, Geschäftsführer und Lead Product Manager bei MoovIT, fasst es so zusammen: »Das Adobe Certification Program ist für uns als Systemintegrator ein wichtiger Punkt, wenn wir mit großen internationalen Kunden zusammen arbeiten. Sie legen starken Wert auf die offizielle Adobe Zertifizierung. Denn die Auszeichnung bestätigt Professionalität und Expertise im Hinblick auf unsere Kernkompetenz – nämlich die Integration von Adobe Premiere Pro in komplexe Produktionsumgebungen mit individuellen Lösungen. Das fördert das gegenseitige Vertrauen.«