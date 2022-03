Riedel wird offizieller Partner der Fia

Riedel Communications ist ab sofort offizieller Partner der Fédération Internationale de l’Automobile (Fia) für die Telekommunikation im Motorsport.

Als Höhepunkt einer zwei Jahrzehnte währenden Beziehung zwischen den beiden Organisationen wird Riedel die Fia mit modernsten Hardware- und Software-Technologien beliefern, um Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation in allen globalen Fia-Meisterschaftsserien auf die nächste Stufe zu heben, teilt Riedel mit.

»Die Wahl für Riedel als offiziellen Partner für die Motorsport-Kommunikation der Fia, ist das Ergebnis einer über zwei Jahrzehnte andauernden, vertrauensvollen Zusammenarbeit«, so Peter Bayer, Fia Secretary General for Sport und Fia F1 Executive Director. »Die hohen Sicherheits- und Nachhaltigkeitsanforderungen, die wir an all unsere Meisterschaften stellen, sind nur mit den fortschrittlichsten Technologien zu erfüllen. Hier ist die Partnerschaft mit Riedel der nächste logische Schritt.«

Zu den Kommunikations- und Signalverteilungslösungen, die Riedel für den Fia-Motorsport bereitstellt, gehören die innovativen MediorNet Video-Infrastrukturen, das skalierbare Artist Intercom-Netzwerk, das preisgekrönte drahtlose Bolero Intercom-System sowie eine Vielzahl von Spezial-Headsets und Handfunkgeräten.

»Schon seit den Anfängen unserer Zusammenarbeit haben sich Fia und Riedel immer wieder gegenseitig inspiriert, die Messlatte für Innovationen noch höher zu legen«, so Thomas Riedel, CEO und Gründer der Riedel Group. »Wir freuen uns sehr, die Fia in ihrem Bestreben zu unterstützen, höhere Sicherheitsstandards und die neueste Technologie im Motorsport zu fördern, um das Leben von Piloten, Teams, Offiziellen und der gesamten Rennsportgemeinschaft einfacher und sicherer zu machen.«

Lutz Rathmann, CEO Managed Technology bei Riedel, ergänzt: »Unsere intelligenten Systeme sind darauf ausgelegt, nahtlos miteinander zu arbeiten, so dass eine ganzheitliche Riedel-Infrastruktur sowohl für die Fahrer als auch für die Offiziellen einen deutlichen Mehrwert bringt.«

Einen Beitrag darüber, wie Riedel-Technologien etwa bei einem Formel-1-Rennen in Spielberg im Jahr 2019 eingesetzt wurden, finden Sie hier.