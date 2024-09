Logic wird Launch-Partner für AWS Elemental MediaLive Anywhere.

Logics Komplettpaket umfasst Hardware, Software, Portal sowie umfassenden Service und Support.

Kurz vor der IBC stellt Amazon Web Services (AWS) AWS Elemental MediaLive Anywhere vor, eine Funktion von AWS Elemental MediaLive, die es ermöglicht, Live-Video-Encoding lokal vor Ort durchzuführen, während die Verwaltung über die Cloud erfolgt. Im Gegensatz zu den üblichen Setups, die innerhalb der AWS-Konsole betrieben werden, arbeitet AWS Elemental MediaLive Anywhere lokal auf einer On-Premise-Instanz. Die Hardware wird über zertifizierte Reseller vertrieben, um eine ordnungsgemäße Implementierung sicherzustellen.

Logic Media Solutions ist offizieller Reseller dieser zertifizierten Hardware in Europa. Als zertifizierter AWS-Partner greift Logic auf fundiertes Wissen und Fachkenntnisse über die AWS Cloud zurück. Das Unternehmen bietet eine Software namens Portal an, die spezielle Steuerungs- und Überwachungsfunktionen zur Verwaltung und Wartung von AWS-Infrastrukturen über eine durchdachte, browserbasierte Benutzeroberfläche bereitstellt. Dadurch werden Cloud-Produktionen auch für nicht-technisches Personal zugänglich. Portal-Nutzer können die Software deployen sowie AWS Elemental MediaLive Anywhere überwachen und verwalten. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung hybrider Streaming-Lösungen dar, betont Logicund ergäntzt, dass man der zuverlässige Partner sei, um diese Vision zu verwirklichen.

Zudem bietet AWS Elemental MediaLive Anywhere Kosteneinsparungen für Kunden, da die Streaming-Kosten gesenkt werden. Dies ist sowohl für eventbasiertes Streaming, bei dem Kanäle nur für kurze Zeiträume benötigt werden, als auch für das 24/7-Streaming von linearen Inhalten von Vorteil.

Logic liefert ein 360°-Paket zur Unterstützung von AWS Elemental MediaLive Anywhere, das zertifizierte Hardware, die Software Portal sowie umfassenden Service und Support umfasst. Die zertifizierte Hardware wird von Logic bereitgestellt und konfiguriert und erscheint direkt im AWS-Konto des Kunden. Mit der Logic-Software Portal können Kunden das System mühelos verwalten. Über Portal wird die Software auf der Hardware-Instanz deployed. Anschließend werden die Produktionen mit Portal verwaltet. Start, Stopp, Konfiguration und Überwachung sowie weitere wichtige Funktionen cloudbasierte Produktionen werden so ermöglicht. Logic betont: Die benutzerfreundliche Oberfläche von Portal sorgt dafür, dass auch nicht-technisches Personal Produktionen innerhalb von AWS effizient überwachen kann.

Das Komplettpaket ist unbegrenzt skalierbar und kann individuell an die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden, von der 24/7-Nutzung bis hin zu eventbasiertem Streaming, das nur wenige Stunden pro Woche erfordert. Kunden zahlen nur für die tatsächlich genutzten Kanäle, mit der Möglichkeit einer stundengenauen Abrechnung über ihr eigenes AWS-Konto. Ein positives Argument für Portal ist, dass es AWS Elemental MediaLive Anywhere direkt im Kundenkonto ausführt, sodass keine zusätzlichen Kosten durch eine AWS-Rechnung über Logic entstehen.

AWS Elemental MediaLive Anywhere wird auf der IBC am Stand 5.C90 präsentiert. Das Logic-Team steht auf der IBC zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsfälle zu besprechen, die den Anforderungen der Kunden am besten entsprechen, einschließlich der tatsächlichen Darstellung der Kostenvorteile.