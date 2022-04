Adobe: Personal-Veränderungen und Partner-Programm

Patrick Palmer, Michael Gamböck, Samantha Bacon und Anton Knoblach haben bei Adobe neue Funktionen — und das Video Solution Partner Programm startet.

Michael Gamböck, bisher Strategic Development Manager bei Adobe für den DACH-Bereich, hat eine neue Position übernommen: als Leiter des Adobe Video Solution Partner-Programms wird er sich künftig weltweit um Partnerschaften mit Solution Providern kümmern.

Samantha Bacon folgt Michael Gamböck als neue Strategic Development Managerin für Video bei Adobe. Sie hat bereits im Februar 2022 ihre Position übernommen und betreut nun die deutschsprachigen strategischen B2B Kunden und Video Partner im Broadcast-Bereich. Zuvor war Samantha Bacon als Senior Customer Success Managerin für Enterprise-Kunden in der DACH-Region tätig.

Anton Knoblach ist weiterhin als Product Marketing Manager Video bei Adobe in Deutschland aktiv und kümmert sich schwerpunktmäßig um die professionellen Videoprodukte von Adobe. Als ehemaliger Filmemacher ist er die Brücke zwischen den Entwicklerteams von Adobe und der deutschsprachigen Branche.

Patrick Palmer wurde bereits im vergangenen Jahr zum Director of Product Management, Pro Video & Motion Design befördert. Diese Position hatte früher Bill Roberts inne. In dieser prestigeträchtigen Rolle ist er weltweit verantwortlich für die Weiterentwicklung der Video- und Audioprodukte von Adobe.

In ihren jeweiligen Rollen werden diese Adobe-Mitarbeiter auch einen Anteil am neuen Adobe Video Solution Partner-Programm haben.

Adobe Video Solution Partner-Programm

Im Grund geht es bei diesem Partnerprogramm darum, die Kunden zu unterstützen, wenn sie mit Produkten der Adobe Creative Cloud arbeiten und eigenen Workflows anbinden und optimieren wollen. Die ursprüngliche Idee hierzu entstand aufgrund der engen Zusammenarbeit von Adobe Deutschland mit MoovIT aus Köln.

Michael Gamböck, der die Idee für das Programm entwickelt hatte, erläutert: »Adobe fokussiert sich mit seinen Produkten auf die User Experience und entsprechende Applikationen. Wir hatten aber auch immer wieder Kunden, die darüber hinaus die passende Anbindung an ihre Enterprise-Systeme benötigten, etwa an ihre Storage-Lösungen. Hier kamen Partner wie MoovIT ins Spiel, die auf diesem Gebiet über umfassende Expertise verfügen. Ein Puzzlestein fehlte in diesem Konstrukt allerdings noch, nämlich eine Antwort auf die Frage, wer das integrierte System schlussendlich liefern, installieren und das nötige Consulting dafür bieten sollte. So entstand die Idee zum Adobe Video Solution Partner Programm, das genau hier ansetzt.«

Es bietet nun also einen Rahmen für Adobe-Kunden, der es ermöglicht, sich von einem Solution Partner beraten zu lassen und gemeinsam mit ihm eine Lösung zu entwickeln, die der Solution Partner realisiert und betreut.

Die integrierten Systeme, die so entstehen, kombinieren häufig die Bausteine Adobe-CC-Software, externe Hardware und Consulting sowie Workflow-Optimierungen und Automatisierung. Sie sind jeweils individuell auf den Kunden zugeschnitten.

»Bis dato hatten wir niemanden, der für die Kunden ganz individuell so einen Service erbringt«, so Gamböck: »Wer bietet Consulting, wenn die Kunden Fragen haben, wie etwa ‘Wie kann ich meine Produktion in die Cloud überführen?‘ oder ‘Wie kann ich eine Transformation realisieren?‘. Das übernehmen nun unsere Solution Partner.«

Gamböck ist sich sicher: »Durch passende Hardware-Integrationen, optimierte Workflows und Automatisierung können viele potenzielle Fehler bei den Endanwendern vermieden werden. Wir hatten beispielsweise einen Kunden, der dank der Zusammenarbeit mit einem Solution Partner das Inhouse-Support-Aufkommen um 90% reduzieren konnte – nur deshalb, weil unser Partner etliche Abläufe bei diesem Kunden automatisierte.«

Letztlich soll das Adobe Video Solution Partner-Programm bei den Kunden also das Outsourcen von jenen Aufgaben fördern, die für den eigenen Fokus nicht wichtig sind, und die jemand anders, konkret der Adobe Solution Partner, eben besser beherrscht. »Am Ende geht es darum, dass die Kunden beim Solution Partner Support, Consulting, Know-how, Standardisierungen und Integrationen on top kaufen und dadurch viele ihrer Probleme lösen können«, sagt Michael Gamböck.

In Deutschland lief der Pilot dieses Programms gemeinsam mit MoovIT, später kam auch Qvest hinzu, dann die Support Partner und Jigsaw aus England. Weitere Partner sind aus Nord- und Südamerika sowie aus Indien, Finnland, Südamerika und Australien dazugestoßen. Adobe geht davon aus, dass das Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist — und Michael Gamböcks Aufgabe besteht letztlich darin, genau das weltweit zu ändern.

Er resümiert: »Ich freue mich sehr darüber, dass wir es geschafft haben, ein weltweites Partner-Programm zu initiieren, das zeigt, dass man durchaus etwas bewegen kann, wenn man zusammenarbeitet, die Stärken des anderen unterstützt und vorhandene Schwächen ausgleicht und sogar ins Gegenteil umkehrt.«