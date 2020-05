News: Kurz und knackig – KW 20/2020

Für die Digitalpremiere der Doku »100.000 – Alles, was ich nie wollte« wurden 119.607 Tickets verkauft. Die Notsold GmbH der Hamburger Filmemacher will im Mai 251.841,70 € als »Corona-Nothilfe« an die beteiligten Kinos ausschütten. 133 Stunden wurden 212,4 TB gestreamt – auch in 72 andere Länder.