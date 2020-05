Dira und OpenMedia: Unter dem Dach von CGI

Scisys Media Solutions (ehemals Annova Systems und Scisys Deutschland) hat sich im April 2020 in CGI umbenannt.

CGI hat sein Führungsteam verstärkt und Michael Pfitzner zum Vizepräsidenten für Newsroom-Lösungen und Michael Thielen zum Vizepräsidenten für Radiolösungen ernannt. Beide bekleideten zuvor schon Management-Positionen innerhalb von Scisys Media Solutions und werden sich nun auf die strategische Planung konzentrieren, um die Veränderungen in den wichtigsten Liefersektoren hervorzuheben.

»Mehr denn je stehen Rundfunkanstalten angesichts der Fluktuation der Weltwirtschaft und der anhaltenden Gesundheitspandemie unter extremem Druck, sowohl redaktionell als auch finanziell, während die Nutzer eine rasante Digitalisierung erleben, da Fernsehen auf Radio trifft und mit Online und Social Networks verschmilzt«, sagte Michael Thielen, VP Media, Radio Solutions, CGI.

»CGI ist perfekt positioniert, um die Herausforderungen moderner Rundfunk- und Fernsehanstalten und Radiostationen zu lösen, und ist sich bewusst, wie wichtig es ist, in Verbindung zu bleiben, vor allem wenn viele Organisationen keine andere Wahl haben, als sich an eine weiter entfernte Methodik anzupassen, und das alles bei gleichzeitiger Kosten- und Zeiteffizienz. Zwar konnten wir die Rundfunk- und Fernsehanstalten nicht persönlich auf der NAB treffen, aber wir sind sehr daran interessiert, sie online zu treffen, um darüber zu diskutieren, wie unser kombiniertes Dienstleistungsportfolio einen bedeutenden Unterschied für die Branche machen kann«, sagte er.

Die Nachrichten- und Radioproduktionslösungen von CGI unterstützen die Arbeit aus der Ferne und ermöglichen es Journalisten, ihre Sendungen im Voraus zu recherchieren, zu strukturieren und zu planen und so die Bemühungen eines Senders weltweit zu optimieren. Die Plattformen nutzen die Bedeutung des Storytelling, indem sie es Journalisten ermöglichen, Themen und Beiträge über Fernsehen, Radio und Online auszutauschen, um unabhängig von Entfernung und Standort ein einheitlicheres Endergebnis zu erzielen. Im Radiojournalismus deckt die Dira-Produktfamilie den gesamten für das Medienmanagement erforderlichen Produktions-Workflow ab und wird zwei neue Funktionen in der Dira OnAir Player in diesem Frühjahr einführen.

Das Newsroom-System OpenMedia wurde in letzter Zeit erweitert und in Systeme von Drittanbietern wie Avid MediaCentral Platform, Viz Story, Grass Valley Go, Ross Xtension, Helmut FX und andere integriert.

CGI hat vor kurzem auch seine Teilnahme am Avid Alliance Partnerprogramm angekündigt, um Avid-zertifiziert zu werden. Das Programm bietet ein umfassendes und wachsendes Spektrum an Ressourcen, die Entwicklern und ihren Organisationen dabei helfen sollen, ihre Medienlösungen mit der Avid MediaCentral Platform zu verbinden, die bereits eine Schlüsselintegration zwischen den verschiedenen CGI-Plattformen für die Bereitstellung darstellt.

Darüber hinaus kündigt CGI laufende Partnerschaften mit den AI-basierten Spezialisten für Content-Discovery-Lösungen, Condat und DHD an, Entwicklern und Herstellern digitaler Audio-Studiotechnologie für professionelle Anwendungen in Radio- und TV-Sendestudios.

»Da wir ein neues Kapitel beginnen, prüfen wir ständig, wie wir unsere Lösungen für Anwender auf der ganzen Welt verbessern können«, ergänzt Michael Pfitzner, VP Media, Newsroom Solutions. »Auf der Grundlage unserer derzeitigen außergewöhnlichen Dienstleistungen für die globale Medienindustrie und mit den zusätzlichen Einflüssen des bestehenden globalen Netzwerks von CGI werden wir weiterhin eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihnen bewährte Branchenlösungen zu bieten, die sich leicht für ihre individuellen Anforderungen konfigurieren lassen.«