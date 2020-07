News: Kurz und knackig – KW 28/2020

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) begrüßte per Presseinfo das Hilfspaket »Neustart Kultur«. In einem Interview verweist sie wegen fehlender Hilfen für Soloselbständige ohne Betriebskosten auf das Wirtschafts- und das Finanzministerium. »Das BKM alleine, nur die Kultur, kann darauf nicht reagieren«, erklärte sie in der ARD.