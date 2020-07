News: Kurz und knackig – KW 31/2020

40 Mio. Menschen in 3.000 Städten und Gemeinden können 5G nutzen. In den letzten fünf Wochen wurden 18.000 Antennen integriert. In Städten sind bei 2,1 GHz bis zu 600-800 MBit/s verfügbar, sonst bis zu 225 MBit/s. Auf 3,6 GHz gibt es in Berlin und Köln bis zu 1 GBit/s.