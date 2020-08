News: Kurz und knackig – KW 34/2020

»UHD-HDR-Technologie avanciert zu neuem TV-Standard«. Nachdem die Hersteller nur diese TVs ausliefern, erklärt der Lobbyverband es für »wünschenswert, dass die Produktion von Filmen, Serien, Shows, Dokumentationen und Live-Sport in UHD-HDR ebenfalls weiter an Fahrt aufnimmt, um die Schere zwischen der Anzahl der in den Haushalten befindlichen Geräte und der Content-Verfügbarkeit zu schließen«. Laut dem Verband sind aber nur in 300.000 der 14 (2,2 in 2020) Mio. verkauften UHD-Geräten die vier aktuellen HDR-Verfahren implementiert.