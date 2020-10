Logic Media schult agile Supervisor

Logic Media Solutions bietet Agilitäts-Schulungen ab sofort für interessierte Unternehmen als Zwei-Tages-Workshop mit Abschlusszertifikat an.

Bereits zur IBC im vergangenen Jahr veröffentlichte Logic in seiner Rolle als System-Architekt und Cloud-Spezialist für Mediensysteme die auf Amazon Web Services basierende Software Portal. Jetzt ergänzt Logic dieses Angebot mit »Portal.Mindset« für Medienunternehmen.

»Wir stellten fest, dass wir bei den immer komplexer werdenden Projekten, die wir mit unseren Partnern realisierten, nicht mehr mit den bekannten Arbeitsweisen zu den gewünschten Ergebnissen kamen«, so Jens Gnad, Geschäftsführer Logic. Er ergänzt: »Besonders im Umfeld der hybriden und Cloud-basierten Projekte ist der Ansatz über einen Werkvertrag für das gewünschte System ehrlich gesagt unpassend.«

Viel besser passt zu den Bedürfnissen der Kunden ein anderes Vorgehen: »Da wir bei Logic selbst eine agile Haltung leben, haben wir einen zweitägigen Portal-Workshop zusammengefasst und auch erstmalig beim RBB geschult.«

Innerhalb der ARD ist der RBB zuständig für wichtige Einrichtungen der ARD-Gemeinschaft, etwa für das ARD-Hauptstadtstudio oder das ARD Play-Out-Center. Mit dem Bau seines crossmedialen News Centers (CNC) geht der RBB einen weiteren konsequenten Schritt in eine effiziente und zeitgemäße Infrastruktur. Um dem komplexen Anspruch an das CNC verlässlich gerecht zu werden, soll dieses während und nach der Inbetriebnahme von einem crossfunktionalen Supervisor-Team betreut werden. Acht dieser angehenden Supervisor wurden Anfang Oktober in Potsdam auf das Modul »Portal.Mindset« geschult.

Die Trainer aus dem Hause Logic vermittelten, welche Spielräume agile Arbeitsmethoden öffnen und wie sich diese maßgeschneidert auf die Medienbranche anwenden lassen. »Wir haben in unserer Ausbildung zum agilen Trainer gelernt, dass es große Unterschiede darin gibt, ob agile Methoden zum Beispiel in der Autoindustrie oder Medienlandschaft zum Einsatz kommen«, so Thomas Heyer, agiler Trainer bei Logic. Inhaltlich erhielten die Kursteilnehmer detaillierten Einblick in agile Techniken wie Scrum oder Kanban und was eine agile Haltung ausmacht.

Teil der zweitägigen Schulung war aber auch ein Blick auf das Change-Management. Wandel und die damit einhergehenden Veränderungen sollen sowohl im eigenen Umfeld wie auch im Team als Chance wahrgenommen werden. Die richtige Methodik soll die Mitarbeitenden unterstützen, Wandel positiv zu bewerten und Veränderungen als zukunftssichere Chance wahrzunehmen.

»Agilität ist per se eine der großen Forderungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Daher freuen wir uns, dass wir in den zwei Tagen einen Einblick in die vielseitige Welt agiler Projektmanagement-Methoden erhalten konnten«, so Marcel Groß, Bereichsleiter File-Management RBB und Leiter der Supervisor sowie Initiator der Schulung. »Es ist mir ein großes, persönliches Anliegen, dass meine Kolleginnen und Kollegen positiv mit den bevorstehenden Veränderungen umgehen und die Herausforderungen als Chance zur Weiterentwicklung begreifen. Der »Portal.Mindset«-Kurs hat uns interessante Wege gezeigt, wie wir als Medienhaus von agilen Arbeitsstrukturen profitieren und die immer komplexeren Ansprüche mitgestalten können«, schließt Groß ab.