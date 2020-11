Filmschoolfest Munich 39½ startet

Das Filmschoolfest Munich findet in diesem Jahr digital statt. Es startet heute um 20:15.

Das Filmschoolfest Munich findet in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Weil es aber in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht im üblichen Rahmen ablaufen kann, nennt es der Veranstalter »Filmschoolfest Munich 39½« — um hoffentlich im kommenden Jahr das 40. Jubiläum feiern zu können.

In diesem Jahr findet das Münchener Studentenfilmfest ausschließlich digital statt. Die Eröffnung erfolgt am heutigen Donnerstag, 12. November um 20:15 Uhr mit einem Live-Streaming, und ab 20:30 Uhr stehen alle Filme des Wettbewerbs weltweit zum Streaming bereit. 50 Studierende von Filmschulen aus 22 Ländern zeigen ihre Werke im internationalen, hochdotierten Wettbewerb. Hinzu kommen der Sonderwettbewerb »Climate Clips Awards» und die Programme der »HFF Specials«.

Opening zeigt Vielfalt

Das Opening-Streaming des Filmschoolfest Munich 39½ ist kostenfrei, es gibt einen ersten Einblick in die Vielfalt des diesjährigen Programms. Von klassischen Spielfilmformaten bis experimentellen Ausflügen, von Belgien bis Myanmar, von politischen Einblicken bis hin zum Klimawandel — für jeden ist etwas dabei, sagt der Veranstalter. Und aufgrund der digitalen Ausgabe ist es vom 12. bis 22. November auch für alle 24/7 und weltweit möglich, auf diese Entdeckungsreise zu gehen.

Wer die Festivalbeiträge sehen will, braucht einen Festivalpass oder einzelne Tickets, dann kann man die Beiträge als Streaming sehen. Die digitale Ausgabe des Filmschoolfest Munich 39 ½ wird in Zusammenarbeit mit der Streaming-Plattform Pantaflix umgesetzt.

Diana Iljine, Festivaldirektorin: »Auch in diesem Jahr begrüße ich ganz herzlich die Studierenden aus aller Welt — zugegebenermaßen mit ein bisschen Wehmut, nicht live hier in München, aber bei unserem digitalen Festival. Ich freue mich, dass wir so eine Plattform bieten können, die das facettenreiche Schaffen der jungen Talente zeigen kann und zwar nicht nur lokal, sondern sogar weltweit. (…) Mein Dank gilt insbesondere unseren Gesellschaftern, den Filmhochschulen, unseren Preisstiftern und Partnern, die dieses Festival möglich machen. Gerade jetzt ist es wichtig, den Nachwuchs zu unterstützen!«

Tickets

Die Filme (OmeU, ggf. engl. OV; FSK 18) können im Einzelabruf (0,99 Euro) oder in kuratierten 5er-Blöcken (3,99 Euro) angesehen werden. Für das gesamte Programm kann auch ein Festival-Pass (12,99 Euro) erworben werden. Jedem Film folgt ein Q&A mit den Filmemacherinnen und Filmemachern. Das Streaming ist vom 12. bis 22. November 2020 weltweit möglich. Informationen zum Ticket-Erwerb finden Sie hier. Nähere Informationen rund um das Streaming sind in einem FAQ zusammengestellt.

Preise und Preisstifter 2020 des internationalen Wettbewerbs

Bester Film: VFF Young Talent Award (Stifter: VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH), Bester Dokumentarfilm: Arri-Preis (Stifter: Arnold & Richter Cine Technik), Bestes Drehbuch: Luggi-Waldleitner-Preis (Stifter: die Familie des Produzenten Luggi Waldleitner), Beste Animation: ZweiB Award (Stifter: ZweiB GmbH), Panther-Preis – Beste Produktion eines europäischen Films (Stifter: Panther GmbH).

Über diese Auszeichnungen entscheidet in diesem Jahr Jurypräsidentin Julia von Heinz mit vier internationalen Jurymitgliedern.

Weiteren Kategorien, Preise, Jurys

Arte-Kurzfilmpreis (Stifter & Jury: Fernsehsender Arte), Prix Interculturel für Verdienste um den interkulturellen Dialog (Stifter & Jury: Interfilm Akademie), Originellster Film: Wolfgang-Längsfeld-Preis (Stifter & Jury: Freundeskreis Wolfgang Längsfeld e.V.), Publikumspreis (Stifter: Freundeskreis Filmfest München; Jury: Publikum)

Die Award-Ceremony ist am Samstag, 21. November um 20 Uhr auf www.filmschoolfest-muenchen.de kostenfrei abrufbar.

Ebenfalls in der Award Ceremony werden die Gewinner des Sonderwettbewerbs »Climate Clips Award« bekanntgegeben. In einem Sonderprogramm sind die zehn besten Clips aus den Einreichungen zum Thema Klimawandel zu sehen — gekürt werden die ersten drei durch die Jury der Stiftung Nagelschneider. Zusätzlich wird der Publikumspreis verliehen.

HFF Specials

Außer Konkurrenz präsentiert das Filmschoolfest Munich fünf ausgewählte Produktionen der HFF – Hochschule für Fernsehen und Film München im Programm HFF Special, sowie sechs weitere im Sonderprogramm »HFF Special: Close Up Washington«. Obwohl bereits Anfang 2020 fertiggestellt, könnten diese aktueller nicht sein.

Aktuelle Informationen

Aktuelle Informationen zum Filmschoolfest Munich 39 ½ gibt es auf www.filmschoolfest-munich.de sowie auch auf den Social Media Kanälen des Filmschoolfest Munich 39 ½ (#fsfmuc).