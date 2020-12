News: Kurz und knackig – KW 49/2020

Der größte Auftraggeber legte den Produzentenbericht 2019 vor. Von 845,5 (+31) Mio. Produktions-€ gingen 73,6% an unabhängige Produzierende oder Lizenzgeber, 26,4% an Töchter oder Beteiligungen der neun ARD-Anstalten. Eine Aussetzung der Erhöhung des Rundfunkbeitrages würde auf die 36.000 angestellten und 25.000 freien Beschäftigten der Branche wirken, so die ARD.