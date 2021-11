Ross gründet globales Strategic Accounts Team

Ross Video hat ein globales Team gebildet, das die weltweit führenden Sendeanstalten, Sendergruppen und Medienorganisationen betreuen und unterstützen soll.

Dieses neue Team wird von Pete Ross geleitet, der die neue Rolle des Vice President – Global Strategic Accounts übernimmt und sich um Kunden mit den komplexesten und anspruchsvollsten Technologie- und Workflow-Anforderungen kümmern wird.

Oscar Juste, Senior Vice President of Global Sales bei Ross, kommentiert das neue Team und die Ernennung mit dem Hinweis auf die zunehmende Komplexität in der Medienbranche. »Ich freue mich sehr, dass Pete diese neue Aufgabe bei Ross übernimmt, nachdem er sich viele Jahre lang um unsere anspruchsvollsten Kunden gekümmert und unsere Verpflichtung zu einem hervorragenden Service erfüllt hat. Wir haben in letzter Zeit viele Veränderungen in der Rundfunkbranche erlebt, da die Sendergruppen immer größer werden und zunehmend neue Medienplattformen in ihre Portfolios aufnehmen. Wir müssen mit diesen Kunden auf eine etwas andere Art und Weise zusammenarbeiten, indem wir eine längerfristige Perspektive für Pläne und Technologieplattformen als Antwort auf den Umfang und die Komplexität ihrer Unternehmen teilen. Unser neues Team setzt sich aus unseren erfahrensten und engagiertesten Vertriebsexperten zusammen, und ich bin zuversichtlich, dass sie unsere Großkunden auf höchstem Niveau unterstützen und betreuen werden.«

Pete Ross gehört Ross Video bereits seit elf Jahren an. »Ross hat einen fantastischen Kundenstamm, und ich freue mich sehr darauf, unsere größten und komplexesten Kunden zu betreuen«, sagt er. Ross sei innerhalb der Branche in einer einzigartigen Position, da sich das Unternehmen in Familienbesitz befinde, sich klar zum Livebereich bekenne und zudem auf eine reiche Geschichte an Innovation und Wachstum zurückblicke. Er ergänzt: »Mit zwei weiteren Übernahmen in den vergangenen zwölf Monaten und den laufenden Arbeiten an der Expansion unserer neuen grünen Fabrik gibt es viel Grund zum Optimismus, und ich möchte unseren Kunden dafür danken, dass sie es uns ermöglichen, zu wachsen und in unser Business zu investieren.«