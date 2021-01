News: Kurz und knackig – KW 3/2021

Die spanische Telekom verkaufte die Sendetechnik-Tochter Telxius für 7,7 Mrd. € an die American Tower Corp. Diese erwarb 2012 schon 2.000 Standorte von E-Plus und nun 30.700 Anlagen in Deutschland, Spanien und Südamerika. Mitte 2020 übernahm Telxius 10.100 Standorte in Deutschland und muss 2.400 neue Antennen in vier Jahren errichten.