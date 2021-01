Arvato ist Mitglied in Cyber-Security-Association

Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association ist Arvato Systems nun Teil eines Ökosystems, das Arvato-Kunden besser vor Sicherheitsrisiken schützen soll.

Arvato Systems ist jetzt Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA). Ziel ist es, dadurch die Sicherheit der Kunden von Arvato Systems im Bereich Cyber-Security weiter zu erhöhen.

Cyber-Attacken sind leider ein Teil des IT-Alltags geworden. Je mehr die Vorteile der Digitalisierung genutzt werden, desto mehr Versuche werden unternommen, in IT-Systeme einzudringen, geschäftskritische Informationen zu stehlen oder anderweitig Schaden anzurichten. Das Cyber-Care-Angebot von Arvato Systems hilft Kunden dabei, ihre IT-Sicherheit professionell aufzustellen.

Die IT-Sicherheitskompetenz des Unternehmens rund um Microsoft-Lösungen wird durch die Mitgliedschaft in der MISA weiter unterstrichen. Arvato Systems bietet Managed Security Services für »Microsoft Defender for Endpoint« und »Microsoft Azure Sentinel«, um Kunden im aktuellen Bedrohungsumfeld zu unterstützen. Mit diesem Managed Detection and Response Service werden Informationen rund um die Uhr ausgewertet und relevante Sicherheitsvorfälle präzise identifiziert.









MISA ist letztlich ein Ökosystem aus unabhängigen Software-Anbietern und Managed Security Service Providern, die sich in Microsoft-Produkte integrieren und Managed Services für diese anbieten. Dabei geht es vorrangig darum, sich besser vor den zunehmenden Sicherheitsrisiken zu schützen. MISA-Mitglieder sind Top-Experten aus der gesamten Cyber-Security-Branche.

»Wir freuen uns sehr, dass wir als Mitglied der MISA nun noch besser an den vielfältigen Möglichkeiten partizipieren können, die Microsoft den Entwicklern von Sicherheitslösungen bietet«, sagt Andreas Nolte, Head of Cyber Security bei Arvato Systems. »Die Mitgliedschaft stellt sicher, dass wir die Sicherheitslösungen von Microsoft noch schneller integrieren und im Sinne unserer Kunden einsetzen können.«

Rani Lofstrom, Senior Product Marketing Manager, Microsoft Security, ergänzt: »Die Microsoft Intelligent Security Association hat sich zu einem lebendigen Ökosystem entwickelt, das aus den zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Anbietern von Sicherheits-Software weltweit besteht. Unsere Mitglieder, zu denen auch Arvato Systems gehört, unterstützen das Ziel von Microsoft, innerhalb der Cyber-Security-Community zusammenzuarbeiten, damit Kunden in der Lage sind, Sicherheitsbedrohungen schneller vorherzusagen, zu erkennen und auf sie zu reagieren.«