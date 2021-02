BPM ist ab sofort NewTek Platinum Partner

BPM ist nun offiziell »NewTek Platinum Partner«, und Christian Bokemüller kann die Kunden als »NewTek Certified Solution Expert (NCSE)« umfassend in allen technischen und planerischen Fragen rund um NDI und NewTek beraten.

Bereits seit 2008 vertreibt BPM aus Hamburg als offizieller Partner erfolgreich die NDI Produkte von NewTek in Deutschland, darunter die Tricaster-Produktionssysteme, die 3Play-SlowMotion-Controller sowie alle NDI kompatiblen Konverter, PTZ-Kameras und Software-Tools. Das NDI-Protokoll ermöglicht die netzwerkbasierte Übertragung von Video, Audio und Steuerung in hoher Qualität und mit geringer Latenz über vorhandene Gigabit-Ethernet- Strukturen.

Mit Beginn des Jahres 2021 wurde das erfolgreiche NewTek-Partnerprogramm komplett erneuert und erweitert. Dazu nahm der langjährige BPM-Mitarbeiter Christian Bokemüller an umfangreichen Schulungen bei NewTek teil. Nach erfolgreicher Zertifizierung im Anschluss an die Trainings ist BPM nun offiziell »NewTek Platinum Partner«, und Christian Bokemüller kann Kunden als »NewTek Certified Solution Expert (NCSE)« umfassend in allen technischen und planerischen Fragen rund um NDI und NewTek beraten.

Im Zuge dieser neuen Platinum-Partnerschaft werden Christian Bokemüller und andere BPM-Mitarbeiter auch in Zukunft regelmäßig geschult. Mit der umfassenden Platinum-Partnerschaft treibt BPM das Thema NDI weiter erfolgreich voran und installiert maßgeschneiderte NDI-basierte Lösungen etwa in Hochschulen, Kirchen, Streaming-Studios und Showrooms der Automobilindustrie.