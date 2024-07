Riedel Networks ist Connectivity-Partner von Sportdeutschland.TV

Riedel Networks unterstützt DEL2-Spielübertragung bei Sportdeutschland.TV.

Die Partnerschaft zwischen dem Netzwerkprovider und der für Sportereignisse bekannten Streaming- Plattform schließt die Connectivity für die Übertragung sämtlicher Spiele der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) ein. Mit Beginn der Saison 2024/25 der zweithöchsten Spielklasse im deutschen Eishockey sind die Spiele der DEL2 ab September 2024 Live und On-Demand auf Sportdeutschland.TV verfügbar.

Riedel Networks bietet seit über 20 Jahren Netzwerklösungen unter anderem in der Medien- und Veranstaltungsbranche an. Mit einem 24/7 Fully Managed Service stellt der Netzwerkprovider die Netzwerkinfrastruktur und den reibungslosen Datenfluss sicher und ermöglicht eine Signalübertragung in Broadcast-Qualität.

»Bei den DEL2-Produktionen wirken unter anderem viele ehrenamtliche Helfer der Vereine mit. Es ist uns eine große Freude und Ehre, deren Engagement in bester Qualität in die Wohnzimmer der Fans zu bringen«, sagt Timo Koch, CCO der Riedel Networks Media Division.

Im Rahmen der Connectivity-Partnerschaft zwischen Riedel Networks und Sportdeutschland.TV werden sämtliche DEL2-Standorte an den Riedel Networks Backbone angeschlossen. Mit dieser Anbindung gewährleistet der Netzwerkprovider eine dedizierte und zuverlässige Verbindung, die unabhängig vom lokalen öffentlichen Internet operiert. Der Content der DEL2 Spiele wird mittels eines SRT-Protokolls in höchster Qualität vom Veranstaltungsort an die Streaming-Plattform Sportdeutschland.TV übermittelt. Da der Content am Veranstaltungsort unabhängig vom lokalen öffentlichen Internet übertragen wird, kann das Risiko von Netzwerküberlastungen, wie sie typischerweise bei Veranstaltungen auftreten, vermieden werden. Sollte es dennoch zu Störungen kommen, verfügt Riedel Networks über ein eigenes Network Operations Center (NOC), welches alle Verbindungen rund um die Uhr überwacht und bei Auffälligkeiten sofort reagiert. So gelingt es, Ausfallzeiten zu minimieren und die Fans auch zu Hause vor ihren Bildschirmen nahtlos mit Live-Events und On-Demand-Inhalten zu versorgen.