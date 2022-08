KST ist »Certified Technical Support Partner« von Zero Density

KST Moschkau ist zertifizierter technische Supportpartner für Zero Density für den Bereich DACH und West-/Mittel-Europa.

Zero Density kündigt das neue Certified Technical Support Partner Programm (CTSP) an. Es soll sicherstellen, dass Broadcaster rund um den Globus lokalen Support von Experten erhalten, die speziell für die Technologie ausgebildet wurden.

Das Programm stellt ein Partnernetzwerk zusammen, das den gleichen Support wie die TSS-Experten von Zero Density bieten kann. Für den DACH-Bereich sowie für West-/Mitteleuropa übernimmt KST Moschkau diesen Part.

Zero Density berücksichtigt mit dem neuen Programm den Komfort der Benutzer in Bezug auf Standort und Sprache. Für Sendeanstalten und Echtzeit-Grafikteams bedeutet CTSP, dass sie technische Support-Tickets einfach an lokale Experten in der bevorzugten Sprache übermitteln können – und dabei die von Zero Density erwartete Hilfe erhalten.

Burak Geyik, Technical Support & Services Manager, sagt: »Mit dem CTSP-Programm können unsere Kunden die Vorteile des internen Know-hows von Zero Density nutzen – und erhalten gleichzeitig Unterstützung von Spezialisten in derselben Sprache und Zeitzone. Über das gleiche Support-Portal stehen die CTSP-Ingenieure im Bedarfsfall mit den ZD-Ingenieuren in Kontakt.«

Die zertifizierten Partner erhalten umfangreiche Schulungen, um die umfassendsten Tools für virtuelle Studios, Augmented Reality und Broadcast-Grafiken zu beherrschen. Durch den Zugang zu Zero Densitys eigenem Support-Portal können die Partner auf das Wissen von Zero Density zurückgreifen und Profis bei Projekten von Sendungen bis hin zu Live-Events und mehr unterstützen.

»Wir freuen uns, der erste zertifizierte technische Supportpartner von Zero Density zu sein. Damit können wir unser Supportangebot für neue und bestehende Kunden in Deutschland und darüber hinaus erweitern«, sagt Axel Moschkau, Geschäftsführer von KST Moschkau. »Unsere Techniker können nun die gleichen Dienstleistungen anbieten.«