Asharq News: Preisgekrönt — auch dank deutschem Knowhow

Asharq News definiert sich als 24/7-Multiplattform-Anbieter in arabischer Sprache. Nun wurde der Nachrichtenservice als »Innovative Project of the Year« ausgezeichnet.

Der arabische Nachrichtenservice Asharq News ist als 24/7-Multiplattform-Anbieter aufgestellt, bietet Nachrichten also über zahlreiche Plattformen an. Nun wurde Asharq News Anfang Februar 2021 mit dem Broadcast Middle East Award 2020 in der Kategorie »Innovative Project of the Year« ausgezeichnet.

Einen Anteil daran haben auch deutsche Unternehmen und deren Produkte und Dienstleistungen. So hatte Asharq News als Generalunter-nehmer Qvest Media für Planung, medientechnische Installation und Inbetriebnahme seiner Medienzentrale in Dubai beauftragt (Meldung hierzu). Für die Steuerung der komplexen Infrastruktur mit Produkten vieler Hersteller vertraut Asharq News auf das Steuerungs- und Management-System VSM von Lawo.

Asharq News hatte von Beginn an den Anspruch, als Multiplattform-Nachrichtendienst für Wirtschaft und Politik anzutreten — mit intensiver Vernetzung und cross-medialer Verbreitung. Asharq News ist etwa das erste Projekt in der MENA-Region, bei dem die Medieninfrastruktur vollständig auf IP-Technologie basiert.

Eine zentrale Rolle spielte schon in der Planung und schließlich auch in der Umsetzung der Einsatz von virtualisierten On-Premises-Systemen und Cloud-Anwendungen als hybride Architektur für die Aggregation, Produktion und Distribution von Inhalten. Die Gesamtsteuerung der Infrastruktur erfolgte durch den Einsatz des Virtual Studio Manager Broadcast Steuerungssystems VSM von Lawo.

Asharq News hatte in jeder Hinsicht ehrgeizige Ziele für die Entwicklung seines Media Centers. Bereits beim Designkonzept und der Raumplanung des Gebäudes vertraute Asharq auf ein Spezialistenteam, bestehend aus einem internationalen Architekturbüro, lokalen Bauunternehmen sowie dem Generalunternehmer Qvest Media für alle technischen Belange. Als Ergebnis der engen Zusammenarbeit entstand eine Symbiose aus moderner Innenraum- und Arbeitsplatzgestaltung sowie funktionaler Raumarchitektur, welche die redaktionelle, kreative und technische Arbeit in das Set- und Studiodesign einbettet. Daher wurde Asharq News nun folgerichtig als »Innovative Project of the Year« ausgezeichnet.

Steuerung über VSM

Lawos Virtual Studio Manager (VSM) als übergreifende IP-Produktionsebene steuert das Video-Backbone und verwaltet die Audio-IP-Streams. 34 Hardware-Panels und mehrere Software-GUIs sind als Schnittstellen zwischen Anwender und System für einen reibungslosen, standardisierten Workflow verfügbar.

VSM integriert das gesamte Broadcast-Equipment, einschließlich Video-Router, Video-Switcher, Audiokreuzschienen, Audiokonsolen, Multiviewer, Intercoms, modulares Equipment und Geräte von Drittanbietern. Wo immer möglich, kommen native Protokolle zur Anwendung, wodurch Geräte verschiedener Hersteller nahtlos miteinander »verklammert« werden, was systemweit unübertroffene Abruf- und Logiksteuerungs-Möglichkeiten bietet. Mit einem modernen TCP/IP-Backbone nutzt VSM Standard-IT-Hardware, erhöht aber die Zuverlässigkeit und Redundanz durch ausgeklügelte Software-Redundanzkonzepte.

In Produktions-Bereichen mit mehreren Studios wie bei Asharq News, in denen sich Setups häufig ändern, erlaubt die neue Wallboxing-Funktionalität, bereits angemeldete Geräte innerhalb einer API-gesteuerten IP-Infrastruktur zu bewegen, ohne IP-Signale zu verlieren.

Gerade in größeren Produktionsanlagen werden beispielsweise Stageboxen, Monitore, Teleprompter usw. zwischen Studios verschoben. Wallboxing stellt sicher, dass diese IP-Verbindungen wiederhergestellt werden, sobald ein Gerät am neuen Standort an einen Switchport angeschlossen wird.







Hintergrund zu Asharq News

Asharq News ging am 11.11.2020 in Betrieb und ist als arabisch-sprachiger 24/7-Multiplattform-Nachrichtenservice definiert. Er soll und will die gesamte arabische Welt und darüber hinaus mit dem Ansatz erreichen, Nachrichten und tiefgehende Analysen in einem wirtschaftsorientierten Blickwinkel darzustellen, um die Menschen in ihrem täglichen Handeln zu unterstützen.

Asharq News wird über einen eigenen Fernsehkanal sowie über digitale Plattformen verbreitet und bietet kontinuierliche Einblicke im Hinblick auf Menschen, Ereignisse, Organisationen und Ideen, die die MENA-Region und die internationalen Märkte beeinflussen. Ein exklusives Content-Abkommen mit Bloomberg Media, dem führenden Anbieter von Wirtschafts- und Finanznachrichten, ermöglicht eine Schlüsselkomponente, »Asharq Business with Bloomberg«, die auf Bloombergs umfassender Berichterstattung von mehr als 2.700 Journalisten und Analysten weltweit basiert.

Der Hauptsitz von Asharq News ist das saudi-arabische Riad, zentrale Büros sitzen im Dubai International Financial Centre, an anderen Orten der Vereinigten Arabischen Emirate und in Washington. Zudem verfügt Asharq News etwa auch über wichtige Schaltzentren und Studios in Kairo und Abu Dhabi. Darüber hinaus verfügt Asharq News über regionale Büros und Korrespondenten in den wichtigsten arabischen Ländern und in den Hauptstädten der Welt und hat Zugang zu den Inhalten, die von Hunderten von Reportern aus dem Bloomberg-Netzwerk auf der ganzen Welt produziert werden.

Asharq News ist im Besitz der Saudi Research and Marketing Group (SRMG). Die 1978 in London gegründete SRMG ist börsennotiert und die größte Verlagsgruppe im Nahen Osten.