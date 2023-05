QTake: Durchgängige Content-Sicherheit am Set dank Nagra

Wer mit Video Assist Software von QTake arbeitet, verfügt künftig über forensischen Schutz durch Wasserzeichen.

QTake umschreibt seine Video Assist Software so: Wir haben die Leistungsfähigkeit von Apple-Hardware und jahrelange Erfahrung im Filmemachen verbunden, um daraus unser fortschrittliches Videoassistenzsystem zu entwickeln. Sofortige Aufnahme und Wiedergabe, eine leistungsstarke Clip-Datenbank, Bildverarbeitung in Echtzeit, intuitives Editing, Unterstützung für mehrere Kameras, Stereoskopie, Red- und Alexa-Metadaten — sowie vieles mehr: Das macht QTake zur zukunftssicheren Wahl an zahllosen Filmsets weltweit.

Und nun ergänzt QTake einen weiteren Aspekt: die Sicherheit. Gemeinsam mit Nagra hat QTake eine Lösung für durchgängiges Forensic Watermarking an der Kamera integriert, zum Schutz vor illegaler Nutzung von Inhalten.

»Wie bei jeder Produktion von Premium-Inhalten verlangen unsere Nutzer die strengste Umsetzung von Content-Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre kreative Arbeit vor illegalen Bedrohungen geschützt ist«, sagt Vlado Struhar, CEO von QTake. »Mit Nagra arbeiten wir nun mit dem Branchenführer im Bereich Content-Protection zusammen, um die fortschrittlichste forensische Wasserzeichenlösung zum Schutz aller Inhalte im Produktions-Workflow zu liefern.«

Hintergrund

Nagra sieht sich weltweit als führenden, unabhängigen Anbieter von Lösungen für den Schutz von Inhalten für Medien und Unterhaltung und hat das forensische Wasserzeichen Nagra NexGuard QuickMark entwickelt. Nun hat QTake diese Technologie in sein gleichnamiges Video Assist System integriert, um Live-Video und Wiedergabe auch während der Film- und Fernsehproduktion zu schützen. Dieser Meilenstein ist die branchenweit erste Integration eines forensischen Wasserzeichens zum Schutz von Inhalten direkt von der Kamera in den Produktions-Workflow.

Das QTake Video Assist Tool ist für Produktionsteams und Content Creators weltweit für die Erstellung von Film, TV und Werbung konzipiert. Das Metadaten-Kollaborationssystem von QTake synchronisiert mehrere Produktionseinheiten, um Videoinhalte direkt vom Ausgang der Kamera in die Cloud oder auf einen lokalen Speicher zu protokollieren, zu erfassen, wiederzugeben und zu verarbeiten. Dank der Nagra-Partnerschaft werden wertvolle Inhalte, wie etwa Produktions-Dailies, Rushes und Takes, automatisch mit einem forensischen Wasserzeichen versehen, das auf Benutzerebene eine eindeutige Kennung generiert, um Personen zu identifizieren, die Inhalte weitergeben oder illegal kopieren.

Dank des Nagra NexGuard Detection Service können Content-Leaks sehr schnell erkannt werden. Die Quelle der Piraterie kann somit nahezu in Echtzeit identifiziert werden, und man kann geeignete Maßnahmen ergreifen, die illegale Verbreitung von Inhalten zu stoppen. Die Nagra-NexGuard-Lösungen sind aber natürlich nur ein Teil eines umfassenden Instrumentariums von Anti-Piraterie-Tools für Unternehmen, die in der Produktion und Postproduktion tätig sind.

»Mit unserem breiten Portfolio an Sicherheitslösungen und -dienstleistungen ist Nagra der einzige Anbieter, der Inhalte von der Produktion bis zur Auslieferung sichert und damit einen echten End-to-End-Schutz für Inhalte gewährleistet, der die Sicherheitslücken von der Kamera bis zum Bildschirm abdeckt«, sagt Ken Gerstein, VP Sales, Nagra Anti-Piracy & NexGuard. »Unsere Zusammenarbeit mit QTake zeigt unser Engagement für Innovation, da wir die ersten sind, die forensische Wasserzeichen-Sicherheitsmaßnahmen in die frühestmögliche Phase der Inhaltserstellung bringen.«