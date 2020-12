Weltweiter Zugriff dank RemoteAccess-Gate von G&D

Mit RemoteAccess-Gate ermöglicht Guntermann & Drunck, KVM-Systeme via LAN, WAN und dem Internet aus der Ferne remote zu bedienen.

In der digitalen Welt wird die Möglichkeit, Unternehmensstandorte weltweit zu vernetzen und von überall auf Rechnersysteme an unterschiedlichen Standorten zuzugreifen, wichtiger denn je. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Krise nehmen Themen wie Remote-Zugriff auf KVM-Installationen sowie Remote-Produktion und -Operation immer mehr an Bedeutung zu, sagt Guntermann & Drunck.

RemoteAccess-Gate ist ein Stand-alone-Gerät, das als Bindeglied zwischen KVM-System und der Netzwerk-Welt fungiert und einen weltweiten ungeblockten Zugriff auf die angeschlossenen Rechner bis auf BIOS-Level ermöglicht. RemoteAccess-Gate eröffnet somit völlig neue Wege für Remote-Operation von entfernten Standorten und verbessert so auch die Möglichkeit für IT-Support und Kollaboration zwischen Mitarbeitern.

Mithilfe von Software- oder Web-Clients auf einem PC kann der Bediener über das Internet, WAN oder LAN eine sichere Verbindung mit dem RemoteAccess-Gate aufbauen. Hierüber erfolgt der Fernzugriff auf die KVM-Installation und die angeschlossenen Rechner. Der Hersteller bietet drei unterschiedliche Web-Clients zur Auswahl für ein bestmögliches Ergebnis.

4K- und Ultra HD-Auflösungen

RemoteAccess-Gate unterstützt 4K- und Ultra-HD-Auflösungen bei 30Hz mit einer 4:2:2-Abrastrate sowie auch HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60Hz mit einer 4:4:4-Farbtiefe. Das Stand-Alone-Gerät verwendet HDMI-Videosignale und embedded HDMI-Audio (digital). Für VGA, DVI, Mini DisplayPort und USB-C sind Adapter erhältlich. Mit Einsatz zusätzlicher Hardware können USB-Daten vom entfernten Arbeitsplatz über das RemoteAccess-Gate und die KVM-Installation auf den lokalen Rechner übertragen werden.

Zugriff für bis zu acht Benutzer gleichzeitig

RemoteAccess-Gate stellt benutzerkonfigurierbare Bandbreiten bereit, um über das Internet, LAN oder WAN zu arbeiten und jederzeit IT-Support aus der Ferne zu ermöglichen. Über das Gerät kann eine Verbindung zu einem einzelnen entfernten Rechner oder das gesamte KVM-System aufgebaut werden. Zudem ermöglicht es bis zu acht Nutzern gleichzeitig den Zugriff. Die Konfiguration ist über HTML-Browser oder über die serielle Service-Schnittstelle möglich. Das neue RemoteAccess-Gate erfüllt höchste Anforderungen an Sicherheit und beinhaltet neben AES-Verschlüsselung auch IP-Zugriffskontrolle, Benutzer- und Gruppenberechtigungen, KVM-Sitzungsverschlüsselungen sowie weitere Sicherheitsfeatures.