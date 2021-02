24h of Ateme

Ateme bietet ab 3. März über einen Zeitraum von 24 Stunden bei einem virtuellen Event Infos, Hintergründe und Vorträge zum Thema Videotechnologie. Daran sind zahlreiche Partnerfirmen beteiligt.

1Schon im vergangenen Jahr hatte Ateme einen 24h-Event ausgerichtet und dabei so viel positive Resonanz erhalten, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Ab dem 3. März gibt es bei »24 h of Ateme« die Möglichkeit, Keynotes, Vorträge und Präsentationen zu verfolgen.

Dabei geht es um Themen wie Video in der Cloud, Next Gen TV, Streaming zum Erfolg führen und neue Monetarisierungs-Workflows.

Die Opening Keynote (Co-Hosted mit Azure) beschäftigt sich mit dem Thema »The Future of Content & Media«.

Im Stundentakt geht es dann weiter mit zahlreichen Vorträgen, in die zahlreiche Partnerfirmen involviert sind:

AWS bei »Demystifying the Could for Video Processing«,

Dolby mit »Delivere Next Gen Audiovisual Experiences in Dolby

Nagra mit »Secure Content with Forensic Watermarking«

Grass Valley mit »Live Production and Primary Distribution in the Cloud«

zahlreiche weitere hier

Weitere Infos und einen Anmeldelink gibt es hier.