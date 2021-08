Ateme: OTT-Lösung für Beeline

Der IPTV/OTT-Betreiber Beeline aus Armenien nutzt eine integrierte OTT-Videolösung von Ateme.

Beeline ist eine IPTV/OTT-Marke von Telecom Armenia. Vor kurzem hat sich der Provider für eine integrierte OTT-Videolösung von Ateme entschieden, um sein Internet-TV-Angebot auf dem armenischen Markt zu relaunchen und technisch neu zu starten. Telecom Armenia hatte bereits ein Altsystem im Einsatz, sah aber den Bedarf, in eine skalierbare und effiziente Videolösung zu investieren. Statt nur ein Update der bestehenden Systeme zu realisieren, wurde nun eine komplett neue Lösung installiert, inklusive Front- und Backoffice. Ateme gewann diesen Auftrag, weil das Unternehmen überzeugende Lösungen über die gesamte Abwicklungskette aus einer Hand anbieten konnte und Telecom Armenia von OTT-Technologien profitieren kann, vom Empfang bis zum CDN.

Das End-to-End-Angebot von Ateme bietet Dienstanbietern eine einzige Plattform, um Transportströme sowohl über IPTV- als auch über OTT-Netzwerke zu nutzen, was zu optimierten Prozessen und besserer Leistung führt, erklärt der Hersteller. Dank eines gemeinsamen Workflow-Ansatzes können die Anwender von Ateme-Lösungen alle Medienverarbeitungsabläufe zentralisieren und eine qualitativ hochwertige Bereitstellung von Inhalten für jeden Bildschirm sicherstellen, führt Ateme aus.

Das gewählte System umfasst auch Titan für die Komprimierung, den Kanalaufbau und den Empfang sowie NEA für die Verpackung, VOD, Catchup und CDN-Auslieferung.

Gevorg Gevorgyan, CTO, Telecom Armenia, erläutert: »Wir freuen uns darauf, unsere OTT-Plattform mit einer Lösung auszustatten, die eine bessere betriebliche Effizienz, die Flexibilität von konvergentem IPTV/OTT und die Möglichkeit bietet, in Zukunft neue Formate und Funktionalitäten zu unterstützen. Unsere Partnerschaft mit Ateme ermöglicht außerdem eine optimale Videoqualität, Agilität und Bandbreiteneinsparungen bei gleichzeitig geringer Latenz, was uns die Möglichkeit gibt, hochwertige HD- und UHD/4K-TV-Inhalte mit minimalen Verzögerungen an den Endkunden zu liefern.«

Boris Yurin, Sales Director, CIS, Ateme, führt aus: »Da sich die TV-Branche weiterentwickelt und die Grenzen zwischen Bezahlfernsehen und OTT immer mehr verschwimmen, ist die Schaffung eines qualitativ hochwertigen Nutzererlebnisses ein entscheidender Faktor für Geschäftsentscheidungen. Telecom Armenia entwickelt eine erfolgreiche Strategie, um die wertvollsten Zuschauer anzuziehen und zu binden — und wir freuen uns, sie auf diesem Weg zu begleiten.«