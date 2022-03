Ateme: Technik für Brasiliens Entscheidung bei TV 3.0

Ateme unterstützte das SBTVD-Forum, das in Brasilien eine Entscheidung zum zukünftigen digitalen terrestrischen Fernsehsystem für das Land vorbereitet.

Ateme hat das SBTVD-Forum in Brasilien unterstützt, indem das Unternehmen seine Lösung Titan Live zur Verfügung stellte. Damit konnte das Forum vorbereitende Arbeiten und Tests durchführen, die den neuen brasilianischen TV-3.0-Standard betreffen, in dem das digitale terrestrische Fernsehsystem der nächsten Generation des Landes künftig verwendet werden wird. Im Jahr 2024 wird in Brasilien VVC als einziges, obligatorisches Video-Kodierungssystem eingeführt.

Vorbereitung

Der Entscheidung für VVC ging eine technische Bewertung voraus, bei der die Titan-Live-Plattform von Ateme für die erste Implementierung von VVC in einer Live-Umgebung eingesetzt wurde, die eine Echtzeit-Kodierung mit geringer Latenzzeit ermöglichte. Damit wurde nachgewiesen, dass VVC sowohl für die Live-Übertragung über den Äther (OTA) als auch für die OTT-Übertragung geeignet ist.

Als Teil der ATSC-3.0-Taskforce hat Ateme in den letzten Jahren eine wichtige Rolle bei der Empfehlung mehrerer ATSC-3.0-Technologien an die brasilianische Regierung gespielt. Durch die Teilnahme an diesem Prozess hat Ateme bewiesen, dass seine Titan-Live-Technologie perfekt in das ausgereifte und einsatzbereite VVC-Ökosystem passt und das Potenzial hat, Personalisierung, immersiven Sound und DAI zu ermöglichen. Außerdem wurde deutlich, dass die Technologie von Ateme in der Lage ist, VVC-Kompression in einem Live-Workflow zu liefern und die Konvergenz von Rundfunk und Breitband zu erleichtern.

Die technische Bewertungsphase wurde von einem unabhängigen Testlabor durchgeführt, das vom SBTVD-Forum beauftragt und vom brasilianischen Kommunikationsministerium finanziert wurde. Unter Verwendung der Technologie von Ateme wurde festgestellt, dass VVC die gesamte Bandbreite der vom SBTVD-Forum definierten obligatorischen Anwendungsfälle abdeckt. Die Technologie wurde so zugeschnitten, dass sie alle Formate (SD bis 8K), Dynamikbereiche (SDR bis HDR) und Arten von Inhalten, einschließlich Spiele, Sport, Filme, Bildschirminhalte und Videokonferenzen, effizient abdeckt und dabei eine maximale Komprimierungseffizienz erreicht, sogar in einem Live-Workflow.

Mickael Raulet, CTO von Ateme, sagte: »Die Konvergenz von Broadcast und Breitband vereint das Beste aus beiden Welten: die Effizienz von Broadcast einerseits mit der unglaublichen Flexibilität von Breitband andererseits. Nachdem wir die Einführung zahlreicher ATSC-3.0-Installationen in den USA unterstützt haben, freuen wir uns, an der Entwicklung des TV-3.0-Standards in Brasilien beteiligt zu sein, der den brasilianischen Zuschauern ein völlig neues Erlebnis bieten und den Videodienstanbietern des Landes neue Monetarisierungsmodelle ermöglichen wird.«