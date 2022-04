0221 Media: AR-Elemente bei 24h-Übertragung

Die 0221 Media GmbH hat das 24h-Rennen in Dubai live übertragen — erweitert um Augmented-Reality-Elemente.

Bei der Live-Übertragung des Autorennens 24h Dubai 2022 realisierte das Produktionsunternehmen 0221 Media aus Köln die klassische TV-Technik vor Ort in Dubai.

Zusätzlich setzte das Unternehmen mit einer »virtuellen Drohnenshow« auch noch Augmented-Reality-Elemente ein — umgesetzt mit einer Remote-Regie in Köln.

Zu den wiederkehrenden Live-Produktionen von 0221 Media gehört seit zehn Jahren die Live-Übertragung des 24-Stunden-Autorennens 24h Dubai. In diesem Jahr fand dieses Motorsport-Event im Januar 2022 statt: ein etablierter Termin im internationalen Motorsportkalender.

0221 Media baute die Technik im Vergleich zu den Vorjahren deutlich aus, was man schon am Kamera-Setup ablesen kann: Neben einer Live-Drohnenkamera wurde auch eine Cable-Cam eingesetzt, zudem auch Live-Onboard-Kameras und eine insgesamt größere Anzahl von Kameras.

Außerdem setzte 0221 Media im Livestream des Rennens auch Augmented-Reality-Elemente ein. Das fand aber nicht direkt vor Ort in Dubai statt, sondern wurde im Kölner Studio von 0221 Media umgesetzt.

So wurde unter anderem eine kreative »virtuelle Drohnenshow« in Realtime im AVXR-Studio von 0221 Media programmiert und über die Live-Regie in Dubai ins Programm eingebunden.

Offenbar ein voller Erfolg und sehr realistisch: »Die Leute vor Ort in Dubai sind wirklich aus den Boxen und Büros rausgelaufen und wollten die vermeintliche Drohnenshow auch live sehen«, so Sebastian Scholz, Geschäftsführer der 0221 Media.

Die virtuelle Drohnenshow konnte man aber nur im Stream und im Track-TV des 24h-Rennens sehen. »Der Effekt war herausragend und ein voller Erfolg. So haben wir uns das während der Planung erhofft. Dass das dann wirklich auch so klappte, war natürlich eine tolle Belohnung für die Mühen im Vorfeld. Da muss ich unser ganzes Team in Köln und vor Ort nochmals explizit loben«, bilanziert Sebastian Scholz.

Technische Basis dieses gelungenen Einsatzes von AR-Elementen in einer Live-Produktion war die Rendering-Plattform Voyager von Ross Video.







Verknüpfte Ross-Tools im AVXR-Studio und vor Ort

0221 Media produziert neben diversen Motorsportproduktionen auch eine Vielzahl anderer, nationaler und internationaler Live-, Musik-, Sport- und Event-Produktionen. Um die Voraussetzungen für eine professionelle Übertragung dieser vielseitigen Produktionsformate zu schaffen, verlässt sich 0221 Media bei der technischen Ausstattung bereits seit vielen Jahre auf die Unterstützung von Studio Hamburg MCI und deren großes Hersteller- und Lösungsportfolio im Bereich der Medientechnik.

Wie bereits schon vorher bei Projekten im Bereich der Außenübertragung fiel bei 0221 Media auch die Entscheidung beim Aufbau eines Studios für virtuelle Produktionsumgebungen in Köln auf den kanadischen Hersteller Ross Video — und hier für dessen performante Rendering-Plattform Voyager. MCI konnte dabei die nahtlose Integration bestehender und neuer, ergänzter Ross-Komponenten für 0221 Media umsetzen.

Sebastian Scholz erinnert sich: »Letztlich ausgelöst durch die Pandemieentwicklung, haben wir uns entschieden, unseren Dienstleistungsfokus nicht mehr allein auf die klassische Außenübertragung legen zu wollen, sondern uns auch im Bereich von VR/AR/XR breiter aufzustellen. Vielleicht ein gewagter Schritt während der Pandemie, aber wir haben einen klaren Kompass. Mit dem Bezug unseres neuen Standorts in Köln im ersten Halbjahr 2022 werden wir unsere Möglichkeiten noch darüber hinaus weiter ausbauen. Ein großer Schritt, auf den wir uns sehr freuen.«

Neben den beiden Übertragungswagen und einer Flightcase-Regie entwickelt sich auch das AVXR-Studio von 0221 Media positiv. Heute birgt es schon zahlreiche Möglichkeiten: Neben komplett virtuellen Studioproduktionen in einem Greenscreen oder vor einer LED-Wand ist es ebenso möglich, Außenübertragungen aus einer Hand mit Augmented-Reality-Elementen zu ergänzen. Ob Live vor Ort oder aus der Regie in Köln: für 0221 Media spielt das keine Rolle — die Umsetzung ist, wie am aktuellen Beispiel gezeigt, auch komplett remote möglich.

»Auch für dieses Jahr sind, trotz des noch relativ jungen Jahres, schon diverse Produktionen in der konkreten Planung und Umsetzung. Die Anforderungen, die die virtuelle Umgebung bringt, sind teilweise sehr herausfordernd, bieten aber auch nahezu unendliche Möglichkeiten und Vorteile. Nicht umsonst findet dieser Ansatz gerade auch bei den Major-Sports-Events immer größeren Zuspruch, auch wenn man den Aufwand nicht unterschätzen sollte«, freut sich Sebastian Scholz über das positive Kunden-Feedback.

0221 Media verfolgt weiter die Philosophie »alles aus einer Hand mit einem Ansprechpartner«, um die Schnittstellen bei immer komplexeren Produktionsanforderungen klar zu definieren und für den Kunden so einfach wie möglich zu gestalten.

Mit der Investition in die komplette Voyager-Produktfamilie inklusive Lucid Studio erweitert 0221 Media sein Portfolio um Augmented Reality, Virtual Studio und XR Virtual LED-Studio-Umgebungen und konnte damit bereits Produktionen für deutsche Automobilhersteller und Telekommunikationsanbieter realisieren.

Ross Video nutzt in seiner Voyager-Reihe den leistungsstarken Unreal Engine 4.27 von Epic Games, der die Integration von Augmented Reality Elementen, Virtual Studio und XR Virtual LED Studio-Umgebungen in Echtzeit während Liveproduktionen, bei Firmenveranstaltungen, im E-Sport und im Entertainmentbereich ermöglicht. Der Unreal Engine 4.27 nutzt Grafikfunktionen wie Partikel, dynamische Texturen, Echtzeit-Reflexionen und -Schatten, Skelettanimation und Stoffanimation und ermöglicht dadurch realistische Looks.

Das Aufsetzen, die Integration und die Anwendung von Voyager und der zugehörigen Komponenten fiel den Technikern in einem bestehenden Ross-Umfeld leicht. Es bietet viele Vorteile, da bereits gelernte Workflows einfach erweitert werden können.

Dank der im Voyager integrierten Lucid-Studio-Steuerungsplattform lässt sich die Anzahl von Kameras und Grafik-Engines flexibel skalieren. Lucid Track sorgt zudem für die flexible Kombination von Tracking-Geräten, Protokollen, Kamerahalterungen und Engines in derselben Umgebung. Alles zusammen sorgt für eine realitätsnahe Integration der Elemente im Live-Betrieb. Durch die intuitive Bedienoberfläche muss der User die Unreal Engine 4.27 nicht kennen, um das System zu nutzen, was die Integration in die bestehenden Workflows von 0221 Media noch mal massiv beschleunigte.

Mit der Erweiterung des Angebots um Virtual- und Augmented Reality Inhalte und remotefähige Produktionsumgebungen entstehen neue kreative Gestaltungsformen, mit beeindruckenden grafischen Unterhaltungselementen. Damit begeistert 0221 Media zukünftig nicht nur seine Kunden durch flexible und innovative Live-Broadcast Produktionslösungen vor Ort oder remote, sondern überrascht in erster Linie die Zuschauer vor den Monitoren mit einzigartigen Entertainment-Erlebnissen — die virtuelle Achterbahnfahrt inklusive.