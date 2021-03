Rohde & Schwarz: Neuer Leiter für Broadcast- und Medientechnik

Neuer Leiter des Bereichs Broadcast- und Medientechnik von Rohde & Schwarz ist der langjährige Mitarbeiter Jörg Fries.

In Jörg Fries hat Rohde & Schwarz einen bewährten Marktentwicklungsspezialisten zum neuen Leiter des Bereichs Broadcast- und Medientechnik berufen — ganz im Sinne der aktuellen strategischen Ausrichtung des Unternehmens, Marktstrukturen aufzubrechen und neue, software-zentrierte Technologien zu etablieren, teilt das Unternehmen mit.

Jörg Fries ist seit 25 Jahren bei Rohde & Schwarz, wurde nun zum Vice President befördert und leitet in dieser Position ab sofort den Bereich Broadcast and Media.

Fries trieb innerhalb des Unternehmens schon erfolgreich technologische Innovationen in verschiedenen High-Tech-Märkten voran, zuletzt im Wireless-Multimedia-Markt. Seine Ernennung zum Leiter Broadcast- und Medientechnik bei Rohde & Schwarz unterstützt die strategische Neuausrichtung auf die Kernmärkte der Firma sowie die Fokussierung auf höhere Innovationskraft im Workflow-Management für Produktion, Delivery und Distribution, so das Unternehmen. Darüber hinaus sollen software-zentrierte Produkte und Systeme größeres Gewicht erhalten.

»Unsere Branche befindet sich in einer dynamischen Phase, die durch das sich ständig ändernde Verbraucherverhalten geprägt ist«, so Fries. »Innovative Technologien werden einer der entscheidenden Faktoren sein, um die Marktführerschaft in der Medienbranche zu sichern.«

»Ein wesentlicher Trend ist die Remote-Produktion im Rahmen eines flexiblen, software-zentrierten Ansatzes«, erläutert Fries. »Bei Rohde & Schwarz arbeiten wir eng mit Schlüsselkunden zusammen, um durch technologische Innovationen echten Mehrwert zu schaffen. Wir steigern die Produktionseffizienz in Remote-Architekturen, standardisieren neue Workflows und etablieren neue Technologien, um einen nahtlosen Übergang zur Remote-Produktion zu ermöglichen.«

»Im Bereich Broadcast- und Medientechnik und auch bei Pixel Power können wir auf die kreativsten und talentiertesten Köpfe der Broadcast-Industrie zählen. So sind wir bestens gerüstet, um die Transformationsprozesse zu begleiten. Wir verfügen über jahrzehntelange Markterfahrung, die uns dabei hilft, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und kontinuierlich neue Generationen branchenführender Lösungen für Medienproduktion, -Delivery und -Distribution anzubieten. Als unabhängiges Privatunternehmen mit solider finanzieller Basis verbinden wir technologische Innovationskraft mit einem nachhaltigen, langfristig orientierten Geschäftsmodell«, so Fries.