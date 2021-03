Nachruf: Arri-Legende Max Welz verstorben

Max Welz, der 62 Dienstjahre bei Arri arbeitete, verstarb kürzlich im Alter von 95 Jahren in München.

Max Welz hatte seinen ersten Arbeitstag bei Arri am 1. August 1945. Er war damals der 50. Mitarbeiter seit der Firmengründung.

Welz hat als Dreher bei Arri angefangen, er erklomm aber eine berufliche Karriere, die ihn bis in die Geschäftsleitung des Bereichs Arri Cine Technik und später zum Geschäftsführer der Arri Gießtechnik in Stephanskirchen führte. Er arbeitete insgesamt 62 Jahre lang für Arri.

Den folgenden Nachruf veröffentlichte Arri im Gedenken an den nun verstorbenen Welz.

Nach seinem Einstieg als Dreher im damals nach Brannenburg am Inn ausgelagerten Betrieb wurde er innerhalb kürzester Zeit Meister der Dreherei und Fräserei. Ab 1948 durchlief er bei Arri in München zahlreiche Stationen, leitete mehrere Abteilungen und baute neue auf. 1986 erhielt Max Welz Gesamtprokura als Bereichsleiter für die Fertigungstechnik. 1991 übernahm er als Technischer Leiter des Apparatebaus die Verantwortung für die gesamte Produktion der Kamera- und Lichtgeräte. 1992 wurde er in die Geschäftsleitung der Cine Technik berufen, die er 2001 nach erfolgreichen Jahren wieder verließ. Zum Abschluss seiner Laufbahn führte er als Geschäftsführer die Arri Gießtechnik in Stephanskirchen wieder in die Gewinnzone.

Max Welz ist mit Arri gewachsen und hat das Unternehmen in seinen verschiedenen Funktionen mit Tatkraft und enormem Einsatz weiterentwickelt. »Mit Max Welz ist der dienstälteste Arri-Mitarbeiter von uns gegangen, ein echter Arrianer mit Ecken und Kanten, dessen Interesse stets das Wohl und Weh von Arri war. Für ihn waren nur zwei Dinge im Leben wichtig: seine Familie und Arri«, erklärt Prof. Franz Kraus, langjähriger Technikvorstand, zuletzt Aufsichtsratsmitglied und nun Berater von Arri.

Die Verbundenheit zu Arri setzt sich über Generationen fort. So war der Bruder Georg Welz lange für Arri tätig, und inzwischen ist auch Enkel Hans-Peter Welz seit vielen Jahren im Unternehmen beschäftigt.

»Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere herzliche Anteilnahme gelten der Familie von Max Welz. Er prägte Generationen von Arri-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern. Wir trauern nun um einen geschätzten Weggefährten und blicken voller Dankbarkeit auf Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit zurück«, ergänzt Arri-Vorstand Markus Zeiler im Namen der Eigentümer, des Aufsichtsrats, des Vorstands sowie aller Kolleginnen und Kollegen von Arri.

Es gibt ein Video, das die gemeinsame berufliche Geschichte von Max Welz und Arri zeigt: Ein Interview aus einer Serie, die Arri aus Anlass der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2017 produziert hat.