Nachruf: Fritz Gabriel Bauer verstorben

Der Gründer von Moviecam und dreifache Technik-Oscar-Gewinner ist am 17. 11. 2021 im Alter von 80 Jahren verstorben.

Fritz Gabriel Bauer war Produzent, Regisseur, Kameratüftler und Kamerahersteller. Der Österreicher Bauer wurde für seine Kamera-Entwicklungen mit drei technischen Oscars ausgezeichnet. Nun ist er am 17. 11. 2021 im Alter von 80 Jahren verstorben.

Eine Würdigung veröffentlichte der Dachverband der österreichischen Filmschaffenden auf seiner Facebook-Seite: »Mit Fritz Gabriel Bauer müssen wir uns heute von einem Stück Filmgeschichte verabschieden.« Arri veröffentlichte in Social-Media-Meldungen ein ehrendes Gedenken und dankte dem Entwickler für seine Ideen für die Arricam-Kameras. Sie sind aus Sicht des Herstellers, »die durchdachtesten 35-mm-Filmkameras, die je gebaut wurden.«

Bauer gründete 1969 gemeinsam mit dem Kameramann Walter Kindler in Wien die Produktionsfirma Moviegroup. In den 1970ern entwickelte Bauer dann die erste Moviecam und konzentrierte sich auf die Entwicklung professioneller Filmkameras. Daraus entstand eine Baureihe von 35-mm-Kameras unter der Marke Moviecam (Meldung).

Die Moviecam Superlight 35 mm war eine leichte, handliche Kamera, die teilweise aus Karbon hergestellt wurde — zu dieser Zeit noch eine Neuheit und Innovation im Kamerabau.

Die Moviecam Superlight 35 mm wurde unter anderem auch beim Dreh von Steven Spielbergs »Der Soldat James Ryan« eingesetzt und konnte dort Action-Aufnahmen in Schützengräben und unter anderen engen Verhältnissen realisieren, was den Look, die Wirkung und Erzähldichte des Films stark beeinflusste.

Bauer hatte in der Kinotechnik vollkommen neue Maßstäbe gesetzt, er wurde 1988 und 1994 mit Technik-Oscars prämiert. 1997 übernahm dann Arri das Wiener Unternehmen von Fritz Gabriel Bauer.

Unter Bauers Ägide entstand dann die Arricam-Familie, bestehend aus den Filmkameras Arricam ST (für Studio) und Arricam LT (für Lite). Im Jahr 2000 wurde Bauer dann erneut mit einem Technik-Oscar ausgezeichnet.

Der Firmenname Moviecam lebt bei Arri weiter, erst kürzlich wurde eine Objektivbaureihe danach benannt (Meldung).