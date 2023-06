Nachruf: Niels Maier

Niels Maier, Mitbegründer und Managing Director von Maier Bros., ist verstorben.

Niels Maier, Mitbegründer und Managing Director des Rental-Unternehmens Maier Bros., ist überraschend verstorben. Sein Name ist mit der Branche seit vielen Jahren eng verbunden und lebt auch in seinem Unternehmen fort: Das Kerngeschäft von Maier Bros. ist der Verleih von professioneller Filmtechnik mit Standorten in Köln, Berlin, Leipzig, Weimar und Meran.

Niels Maier brannte für seinen Beruf, für sein Unternehmen und die Branche. Er hat als Oberbeleuchter viele Kinofilme und TV-Produktionen realisiert, war ein anerkannter Meister seines Fachs und auch ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Branche ebenso engagiert, wie für umweltfreundliche Technologien und energieeffizientes Arbeiten.

Niels Maier hat den Filmverleih Maier Bros. 1989 mitbegründet, Hauptgesellschafter sind die beiden Brüder Niels und Knut Maier.

Zum Portfolio des Unternehmens gehört Filmlicht in jeder Ausführung: HMI-, Halogen-Scheinwerfer, Kino Flo, LED (Tageslicht/Kunstlicht), Kameratechnik, Kamerabühne (Dollys & Kamerakräne), Aggregate, Ultra Silent Generatoren, sowie jede Art von Zubehör: Stative, Grip-Material, Overheads, Fahnen, Kabel, Verteiler, Gerüst-Material, Traversen und mehr.

Als Unternehmer betrat Maier immer wieder auch Neuland und stellte erst unlängst mit dem Filmhybrid 30/60 eine ökologischere Lösung für Strom an Filmsets vor, die Maier Bros. gemeinsam mit Kemama entwickelt hatte.

Das Mitgefühl der Redaktion gilt seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen.