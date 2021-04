Neuer Head of Cinema Distribution & Mastering bei Arri Media

Florian Peuler leitet künftig die Abteilung Cinema Distribution & Mastering bei Arri Media.

Ab sofort verstärkt Florian Peuler als neuer Head of Cinema Distribution & Mastering das Team von Arri Media in München. Er übernimmt die Position von Renate Scheliga, die nach vier sehr erfolgreichen Jahren bei Arri Media eine berufliche Neuorientierung anstrebt.

Florian Peuler blickt auf über 17 Jahre vielfältige Erfahrungen in der Filmbranche zurück. Zuletzt war er als Senior Marketing Manager Film für die Werbekampagnen von Entertainment One Germany verantwortlich, unter anderem für »Green Book«, »Judy« und »Berlin Alexanderplatz«. Davor betreute er 4,5 Jahre als Leitung Marketing Kino bei Universum Film Kampagnen für Spielfilme wie »Valerian«, »The Hateful Eight« und »London Has Fallen«. Weitere Stationen seiner bisherigen beruflichen Laufbahn waren The Walt Disney Company Germany als Product Manager, die Kinokette Cinemaxx Entertainment als Manager Film- und Kooperationsmarketing sowie MMmedia als Projektmanager Filmverleih Marketing & Events. Der gebürtige Hamburger lebt seit neun Jahren in Bayern.

»Ich freue mich sehr, mit Florian Peuler einen hochqualifizierten und in der Filmbranche sehr geschätzten neuen Kollegen in unseren Reihen begrüßen zu dürfen und wünsche ihm viel Erfolg«, erklärt Josef Reidinger, Geschäftsführer Arri Media, der die Abteilung Cinema Distribution & Marketing in guten Händen weiß: »Filmverleiher, Rechteinhaber und Kinobetreiber können sich weiterhin auf eine kundenzentrierte, partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie innovative, perfekt aufeinander abgestimmte Arbeitsprozesse verlassen.«

»Die Chance, für eines der renommiertesten Postproduktionshäuser Europas arbeiten zu können, hat mich sofort begeistert. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Team mit viel Freude am Film und stetem Interesse an technologischen Innovationen die künftigen Herausforderungen im Sinne unserer Kunden zu meistern«, ergänzt Florian Peuler.

Hintergrund Arri Media

Arri Media bietet als Full-Service-Dienstleister die gesamte Palette an Postproduktionsdienstleistungen aus einer Hand an. Neben dem Hauptsitz in München unterhält Arri Media Standorte in Berlin, Köln, Frankfurt, Halle und Ludwigsburg.

Arri Media wurde im vergangenen Jahr an die weltweit tätige Seal Gruppe verkauft (mehr Infos). Der Vollzug dieses Verkaufs war für den 1. März 2021 angekündigt, wurde nun aber auf den 1. Mai 2021 verschoben.