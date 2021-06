FLYING EYE beim NDR

FLYING EYE moderierte eine Arbeitsgruppe des NDR zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Servicebereiche.

Im Herbst 2020 beauftragte die NDR-Produktionsdirektion FLYING EYE, eine Arbeitsgruppe der Serviceleiter zu moderieren. Der Auftrag an das Projektteam galt der Erarbeitung eines zukunftsorientierten Leistungsportfolios. Ziel war es, die Leistungsfähigkeit der Servicebereiche so weit zu steigern, dass eine durch Einsparmaßnahmen notwendige Personalreduktion ohne Arbeitsverdichtung kompensiert werden kann.

FLYING EYE sollte diese Arbeit moderieren und nur bei Bedarf beratend eingreifen. Unter den Corona-Bedingungen wählte FLYING EYE eine agile Vorgehensweise mit Unterstützung moderner Kommunikationswerkzeuge – für Organisationsprojekte ein durchaus ungewöhnlicher Ansatz.

Nach einem Baselining zur Situationsanalyse wurde in einer kreativen Phase ein Backlog an Maßnahmen erarbeitet, die in den Sprints zwischen den einzelnen Reviews detailliert und ergänzt wurden. Nach einem halben Jahr intensiver Zusammenarbeit wurde das Ergebnis dem Steuerungskreis der Produktionsdirektion präsentiert.

»Aus meiner Sicht wurden die gesteckten Ziele, wozu auch die verstärkte Kooperation der Bereiche gehörte, erreicht«, kommentiert Sascha Molina, Produktionsdirektor des NDR, die Zusammenarbeit mit FLYING EYE.

»Besonders hervorzuheben ist, dass FLYING EYE ohne die von einem Beratungsunternehmen erwartbaren 200 Standardfolien angetreten ist, sondern sich vollständig auf unsere Themen eingelassen hat.«