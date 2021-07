Ross bei Red Bull Media House

Red Bull Media House wählte Ross als Technologiepartner für das neue ServusTV-Gebäudeprojekt in Salzburg aus.

»ServusTV ist die Nummer eins unter den Privatsendern auf dem österreichischen Markt«, sagt Philipp Stögner, Service Director. »Wir wollten ein neues Flaggschiff für ServusTV bauen, das es uns ermöglicht, herausragende Produktionen zu machen und modernste und zukunftssichere Workflows zu gestalten. Dies war eine echte Chance für uns, die verschiedenen Hersteller und Anbieter im Bereich der Live-Nachrichtenproduktion herauszufordern und zu sagen „zeigt uns euer Bestes“. Nachdem wir diesen Prozess durchlaufen hatten, ging Ross als klarer Gewinner hervor, was zu der bedeutenden Ross-Installation führte, die wir heute sehen.«

Die neue Installation umfasst neueste Ross-Technologie, darunter Carbonite-Produktionsmischer, XPression Graphics and Maps, die XPression-Tessera-Grafikrendering-Lösung, Furio Camera Motion Systems, das Inception Newsroom-Computersystem, den Tria News-Server, das Streamline Media Asset Management-System, Ultritouch-Anlagenüberwachungs- und Steuerungspanels sowie OverDrive – das beliebteste Produktions-Automatisierungssystem der Broadcast-Branche. Das ist eine ziemlich lange Einkaufsliste, aber Red Bull Media House brauchte eine Investition, die Flexibilität und Skalierbarkeit bietet. Die Produktionsautomatisierung war daher für das Team sehr sinnvoll.

Vom ersten Treffen mit Ross auf der IBC in Amsterdam im Jahr 2018 bis zur Eröffnung der neuen Facility im Jahr 2020 war es ein langer Weg. »Als wir Ross zum ersten Mal trafen, ging es uns in erster Linie darum, unser Newsroom-Computersystem zu aktualisieren«, berichtet Stögner. »Wir sahen uns Inception an – die einzige webbasierte Newsroom-Lösung zu dieser Zeit – und waren sehr beeindruckt. Je größer der Umfang des Projekts wurde, desto intensiver wurden unsere Gespräche mit Ross, und ich war immer wieder beeindruckt von der Offenheit des Ross-Teams. Sie machten uns immer mehr Vorschläge und teilten ihre Erfahrungen, aber sie haben uns auch wirklich zugehört und waren sehr offen, Produkt-Roadmaps und unsere Funktionsanforderungen zu diskutieren. Das ist die Art von Partnerschaft, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein.«

Nachdem die Inbetriebnahme in weniger als drei Wochen abgeschlossen wurde, läuft das Team von ServusTV zur Hochform auf und möchte auch seine Inhalte in neue Richtungen erweitern. Stögner resümiert: »Wenn ich erzähle, wie wir mit Ross zusammengearbeitet haben und wie wir die Inbetriebnahme und das Training in so kurzer Zeit bewältigt haben, sind die Leute auf eine positive Art und Weise schockiert. Ich bin begeistert, wie das Projekt umgesetzt wurde, und unsere Zuschauerzahlen sind seit dem Sendestart jeden Monat konstant gestiegen – das ist der beste Maßstab für den Erfolg, den ich mir wünschen kann.«