Red stellt Z-Cinema-Kameras vor

Die Kameras V-Raptor und Komodo von Red Digital Cinema gibt es nun auch mit einem Z-Mount für Nikkor-Objektive.

Vor knapp einem Jahr hatte Nikon den US-Hersteller Red Digital Cinema übernommen, und jetzt präsentiert der Hersteller die ersten Früchte dieser Übernahme: Die Red-Kameras V-Raptor und Komodo gibt es nun auch mit einem Z-Mount. Sie verfügen außerdem über einen verbesserten Autofokus, während das Z-Bajonett für mehr Flexibilität bei der Bildgestaltung und eine große Auswahl an Objektiven sorgt.

Dank des großen Bajonett-Durchmessers und des kurzen Auflagemaßes ist das Z-Bajonett für hochauflösende Nikkor Z-Objektive geeignet.

Filmschaffende können ihre Z-Cinema-Kamera auch mit dem Bajonettadapter FTZ II verbinden und Nikkor F-Bajonett-Objektive verwenden – inklusive beliebter Klassiker ab der F-Nikkor-Serie mit AI-Blendenbetrieb.

Die zwei neuen Kameras werden auch das Nikkor Z 28-135mm f/4 PZ unterstützen – ein Objektiv mit Power-Zoom, das besonders gut für Filmaufnahmen geeignet ist.







Weitere Informationen

V-Raptor [X] Z Mount: Die Kamera ist bekannt für gute Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, den Dynamikumfang, die Auflösung, hohe Bildraten und den 8K-VV-Sensor mit Global-Shutter-Technologie. Ausgestattet mit der Global Vision von Red – einer Reihe von Tools für bessere Aufnahmen organischer und natürlicher Bilder, die auf dem Global-Shutter-Sensor basieren – erreicht die Kamera einen Dynamikumfang von über 20 Blendenstufen im Modus »Erweiterte Lichter«.

Farben und Details in den Lichtern werden effizient erfasst, und selbst unter schwierigen Licht- und Umgebungsbedingungen können weichere, feinere Töne erzielt werden.

Komodo-X Z Mount: Die Kamera verfügt über einen 6K-Super35-Global-Shutter-Sensor mit großem Dynamikumfang und Hochgeschwindigkeitsleistung sowie einen kompakten Formfaktor.

Sie ermöglicht Aufnahmen in 6k mit bis zu 80 und in 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Die individuelle Farbtechnik von Red, die auf 20 Jahren Erfahrung im Filmmarkt basiert, liefert wunderschöne Bilder in Kinoqualität, betont der Hersteller. Die Kamera unterstützt auch R3D Redcode Raw, das firmeneigene Videodatenformat von Red, das effizient und einfach zu verwalten ist und eine überragende Flexibilität bei der Farbkorrektur bietet.

Red Z to PL Adapterpakete: Die Adapter Red Z to PL und Red Z to PL with Electronic ND sind optionale Adapter, die die Verwendung von PL-Objektiven mit der V-Raptor [X] Z Mount und der Komodo-X Z Mount ermöglichen.

Die spiegellosen Kameras der Nikon Z-Serie werden nicht von den Adaptern Red Z to PL oder Red Z to PL with Electronic ND unterstützt.