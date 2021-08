Streaming zur Bundestagswahl

Live-Berichterstattung sichern mit zuverlässiger, Emmy-prämierter Technik von Dejero und dem lokalen Servicepartner Tividoo GmbH.

Wer folgt Angela Merkel im Bundeskanzleramt?

Dejero & Tividoo bieten zuverlässige Streamingtechnik für die Live-Berichterstattung von der größten Wahl in Europa in diesem Jahr an.

Dieses spezielle Angebot für Vorzugskunden umfasst Mietpakete, die mit Live-Video und temporärer Konnektivität helfen, die bevorstehende Bundestagswahl rund um die Uhr medial zu begleiten.

Tividoo hilft dabei, herauszufinden, welche Ausrüstung, welche SIM-Karten und welche anderen zusätzlichen Dienstleistungen notwendig sind, um bestens für eine fesselnde Berichterstattung über dieses wichtige Ereignis gerüstet zu sein.