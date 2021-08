Live-Streaming für Guinness-Weltrekord im Baumstammwerfen

Bei den 45. jährlichen Montreal Highland Games wurde mit Dejero-Equipment live gestreamt — per IP-Bonding.

Das in Montreal ansässige Multimedia-Produktionsunternehmen Scratch Takes war bei den 45. jährlichen Montreal Highland Games für das erfolgreiche Live-Streaming eines neuen Weltrekords verantwortlich: Dabei ging es um die höchste Anzahl von Baumstammwürfen innerhalb einer Stunde.

Weil die Netzwerkverbindungen am Austragungsort eher spärlich vorhanden waren, wurde ein Dejero-System eingesetzt, um das Ganze dennoch umsetzen zu können.

Weltrekord gelungen, Bandbreite geschafft

Die Spiele, bei denen Jason Baines einen neuen Weltrekord von 161 Baumstammwürfen in einer Stunde aufstellte, fanden auf dem Gelände des Douglas-Krankenhauses in Montreal statt. Es gab dort keinen brauchbaren Zugang zu einem Glasfaserkabel, und die Verwendung eines tragbaren drahtlosen Routers war keine Option, da diese Lösung nur von einem Netzwerk für die Bandbreite abhängt und aufgrund der Überlastung des lokalen Mobilfunknetzes nicht die erforderliche Leistung erbringen würde. Netzwerkausfälle waren aber keine Option — und so suchte Scratch Takes nach einer Lösung.

Schließlich setzte Scratch Takes während der Veranstaltung ein Dejero GateWay M6E6 ein und bündelte die vorhandenen Netzwerkkapazitäten diverser lokaler Mobilfunkanbieter — Bell, Telus und Rogers — mit der Smart Blending Technologie dieses Geräts.

Mit zwei SIM-Karten für jedes der Mobilfunknetze konnte sich das GateWay verbinden und damit die Zuverlässigkeit der Übertragung insgesamt verbessern, die Abdeckung erweitern und eine größere Bandbreite erreichen. Das GateWay stellte sozusagen ein »Netzwerk aus Netzwerken« für die Übertragung bereit und konnte so sicherstellen, dass ein unterbrechungsfreies Live-Streaming der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal der Montreal Highland Games stattfinden konnte.

»Das GateWay war so zuverlässig, dass es sich in unseren mobilen Arbeitsablauf integrierte, als wäre es eine kabelgebundene Verbindung — es fühlte sich an, als wären wir mit dem Festnetz des Veranstaltungsortes verbunden«, sagte John Castillo, Gründer von Scratch Takes.

»Eine stabile Verbindung war unser Hauptanliegen bei den Highland Games«, sagt Caylamina Roberts, Produzentin bei Scratch Takes. »Wir hatten anfangs die Befürchtung, dass wir das Projekt nicht mit der Dejero-Lösung umsetzen könnten, aber nachdem wir die Alternativen abgewogen hatten, war klar, dass Dejero alle Kriterien erfüllen konnte. Das GateWay bot nicht nur alles, was wir an Konnektivität brauchten, es war auch erstaunlich erschwinglich, und der persönliche Kundenservice war tadellos — es war erfrischend, mit echten Menschen zu reden, die unsere Bedürfnisse wirklich verstanden.«

Normalerweise bewegt sich Scratch Takes eher im Bereich Musikproduktion, realisiert Audio- und Videoaufnahmen und Live-Streamings in diesem Bereich — in aller Regel auch an Indoor-Veranstaltungsorten oder in Studios. Die Highland Games markierten für die Produktionsfirma also auch den Beginn einer neuen Ära.

»Dejero hat unseren Horizont erweitert, wenn es um das Live-Streaming von Outdoor-Veranstaltungen und an Orten mit begrenzter Konnektivität geht. Dank GateWay haben wir nun das Wissen und Vertrauen, auch solche Aufträge annehmen zu können, die wir früher abgelehnt hätten — weil wir stets eine sichere, stabile Internet-Verbindung erreichen können. Wir freuen uns, unsere Dienste nun einem breiteren Kundenstamm anbieten zu können«, so Castillo abschließend.

Das GateWay sorgte auch für eine Internet-Verbindung, als Scratch Takes kurz vor der Inbetriebnahme einen dringenden und unvorhergesehenen Software-Download vor Ort durchführen musste. Das Dejero-Gerät ist schließlich nicht nur für eine zuverlässige Videokonnektivität ausgelegt, sondern auch für allgemeine Anwendungen wie Sprach- und Datenübertragung an temporären oder mobilen Standorten sowie für die drahtlose Breitbandkonnektivität an festen Standorten.