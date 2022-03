Ateme: 4K-Streaming für Mola TV

Ateme hat UHD-Live-Streaming mit Dolby Audio für Mola TV, einen indonesischen Abo-VoD- und OTT-Dienst ermöglicht.

In der allerersten Implementierung dieser Art sind Fußballspiele der englischen Premier League (EPL) nun in hoher Video- und Audioqualität für Zuschauer in Indonesien verfügbar.

Mola TV hat sich für Ateme entschieden, weil das Unternehmen eine komplette Streaming-Lösung mit Encodern, Packagern und einem CDN anbietet sowie eine 4K/UHD-Videokompression, die ein Videoerlebnis mit hoher Bildqualität liefert und dabei gleichzeitig die Bandbreitennutzung optimiert.

Die Bereitstellung umfasste die Titan-Lösungen von Ateme für die Videokomprimierung und NEA für die Verpackung und das CDN und ermöglicht es Ateme, der Spitzenreiter bei der Bereitstellung von 4K-Videos in der Region zu sein und gleichzeitig die bestehende Partnerschaft mit Dolby zu festigen.

»Die Grenzen für Sportübertragungen verschieben sich ständig, und die Zuschauer wollen mitten im Geschehen sein. Wir freuen uns, mit Mola TV zusammenzuarbeiten, um den Fußballfans in Indonesien dieses Erlebnis mit lebendigem 4K-UHD-Livestreaming von EPL-Spielen und dem Dolby-Audio-Erlebnis zu bieten. Dolby Audio liefert kristallklare, leicht verständliche Dialoge, großartige Details und realistischen Surround-Sound, um die Unterhaltung, die man liebt, noch besser zu machen«, sagte Sean Tan, Head of Sales SEA bei Ateme.

»Wir freuen uns, der erste OTT-Anbieter zu sein, der unseren indonesischen Zuschauern 4K-UHD-Live-Streaming von EPL-Spielen mit Dolby-Audio-Technologie bietet. EPL in 4K ist jetzt auf einer Reihe von Geräten verfügbar, darunter sowohl Android- als auch Samsung-TV-Tizen-Plattformen. Dank der kompletten Video-Streaming-Lösung von Ateme können Fußballfans ein verbessertes Sporterlebnis genießen, wo und wann immer sie wollen«, sagte CP Lee, CTO von Mola TV.