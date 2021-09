Britische Nachrichtenagentur PA nutzt Sony-Kameras

PA Media Group stattet 90 Fotografen und Videojournalisten mit Sony-Kameras aus: spiegellose FF-Alphas und FX3s.

Die PA Media Group hieß früher »Press Association« und ist eine Bild- und Nachrichtenagentur, die 1868 in Großbritannien gegründet wurde. Sie ist als Privatunternehmen organisiert und gehört zum größten Teil britischen Verlagen, die größten Anteilseigner sind die Daily Mail, die Murdoch-Gruppe und das Verlagshaus Informa. Nun gab Sony Europe eine Partnerschaft mit der PA Media Group bekannt, in deren Rahmen Sony die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Fotografen und Videojournalisten der Agentur arbeiten, mit Kameras und Objektiven beliefern.

Die Umstellung auf aktuelles Sony-Equipment hat nach Firmenangaben vor kurzem begonnen: Dabei liefert Sony spiegellose Vollformatkameras der Alpha-Serie und dem Camcorder des Typs FX3 (Praxistest). Die Kameras werden zudem mit einer breiten Auswahl an E-Mount-Objektiven von Sony kombiniert, darunter mehrere G-Master-Modelle: FE 24-70 F2.8 GM, FE 70-200 F2.8 GM OSS, FE 135 F1.8 GM und FE 400 F2.8 GM OSS. D

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von PA können ihre Ausrüstung persönlich in Empfang nehmen und werden bei der Einrichtung der Produkte vom Pro-Team von Sony UK unterstützt.

Martin Keene, Group Picture Editor bei der PA Media Group, sagte zu der Partnerschaft: »Das ist eine große Investition, doch die Möglichkeit, allen unseren Mitarbeitern die gleiche brandneue, hochmoderne Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, ist ebenso außergewöhnlich wie vorteilhaft.« Besonders betont Keene: »Der geräuschlose Verschluss, die erstklassigen Objektive und brillanten Sensoren von Sony haben uns den Wechsel leicht gemacht, ebenso wie die Beziehungen, die wir in den letzten Jahren zu dem Unternehmen aufgebaut haben. Unsere Kunden werden den Unterschied in der Bildqualität deutlich sehen.«

»Darüber hinaus unterstützt uns das UK Team von Sony hervorragend bei der Umstellung und sorgt dafür, dass unsere Fotografen die Ausrüstung bereits am nächsten Tag einsetzen können. Dass wir Foto- und Videokameras desselben Herstellers verwenden, vereinfacht die Arbeitsabläufe und die Farbabstimmung zwischen den beiden Genres«, ergänzt Keene.

Das Team der PA erhält zudem laufend Schulungsangebote und Support, um diese Kooperation fortzusetzen und die Mitarbeiter stets über die Möglichkeiten auf dem Laufenden zu halten, die ihnen die Bildverarbeitungstechnologien von Sony bieten.

Neue Entwicklungen in der Foto- und Videotechnologie und insbesondere die Einführung von Silent-Shutter-Modus und Fernaufnahmen bei den Vollformatkameras von Sony versetzen Journalisten und Fotografen in die Lage, Aufnahmen in Situationen zu machen, in denen dies früher nicht möglich war. So können sie beispielsweise während einer Übertragung geräuschlos fotografieren — eine wichtige Anforderung bei offiziellen Anlässen, bei denen in letzter Zeit die Sony Alpha 9 II eingesetzt wurde.

Auch Fernaufnahmen sind immer häufiger erforderlich, sodass die Fähigkeit, Kameras remote zu bedienen und Bilder schnell und effizient an die Nachrichtenagentur zu senden, unverzichtbar wird.

»Es ist eine Ehre für uns, diese Partnerschaft mit der PA Media bekannt geben zu dürfen, der größten Presseagentur Großbritanniens und Irlands. Wir sind sehr stolz, mit der PA Media zusammenarbeiten und dafür sorgen zu können, dass sie ihren Kunden stets erstklassige Fotos und Videoaufnahmen zu Nachrichtenthemen und Sportereignissen liefern kann«, so Yasuo Baba, Director Pro Business, Sony Europe. »Die Partnerschaft und fortlaufende Kooperation werden uns nicht nur helfen, unsere Kamerasysteme laufend weiterzuentwickeln. Sie versetzen uns auch in die Lage, die professionellen Fotografen und Videojournalisten der PA künftig noch besser zu unterstützen, indem wir sie befähigen, Bilder auf ganz neue Weise aufzunehmen, zu übertragen und bereitzustellen.«