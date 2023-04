Event-Arena in Loveland nutzt JVC-PTZ-Kameras

Die Mehrzweck-Arena »Budweiser Events Center« nutzt PTZ-Kameras von JVC für Sportübertragungen und die Produktion von Team-Clips.

Im Budweiser Events Center in Loveland, Colorado, finden zahlreiche Veranstaltungen statt: In erster Linie sind das Eishockeyspiele der Colorado Eagles, aber es werden auch Rodeos, Monstertruck-Shows, Arena-Motocross, Konzerte und Basketballspiele in der Landesliga veranstaltet. Um für diese Events qualitativ hochwertige Videoübertragungen realisieren und auch Team-Clips für die Colorado Eagles produzieren zu können, wendete sich das Veranstaltungszentrum an JVC Professional und investierte in PTZ-Kameras des Typs KY-PZ100.

Wie viele andere Veranstaltungsorte musste während der Pandemie auch das Budweiser Events Center neue Wege finden, um auch unter Anwendung der Hygiene- und Social-Distancing-Regeln weiterhin Inhalte produzieren zu können.

Die Arena konnte etwa Hymnen- oder andere besondere Zeremonien nicht mehr direkt vom aus Eis präsentieren, sondern es wurde hierfür ein separater Produktionsbereich mit einem abgesetzten Kameradeck geschaffen — aus einem früheren Arbeitsbereich für Spotlight-Scheinwerfer. Da das Event-Team des Budweiser Events Centers seine Inhalte somit aus größerer Entfernung als je zuvor produzieren musste, war der Einsatz einer besseren PTZ-Kamera mit Bildqualität auf Broadcast-Niveau erforderlich.

Da die Colorado Eagles vorher schon JVC-Kameras des Typs GY-HM850 im Einsatz hatten um seine Team-Clips zu produzieren, kannte sich das Produktionsteam mit JVC-Equipment schon aus und wandte sich daher auch mit den neuen Anforderungen an diesen Hersteller.

»Wir hatten bis dato keine Kamera, mit der wir qualitativ hochwertiges Bildmaterial von ganz oben, direkt von unterhalb den Trägern der Dachkonstruktion der Arena aus, hätten produzieren können. Daher entschieden wir uns, dort oben eine JVC KY-PZ100 zu montieren — da das Team vorher schon so gute Erfahrungen mit der Marke gemacht hatte«, sagt Dillon Dannettell, Technical Services Manager im Budweiser Events Center. »Wir waren von dieser Kamera so beeindruckt, dass wir uns entschlossen, alle unsere alten PTZs in der gesamten Arena mit diesem Typ zu ersetzen.«

Zusätzlich zu der weit oben in der Arena platzierten JVC-PTZ-Kamera, werden nun also mehrere weitere KY-PZ100 in verschiedenen Bereichen des Veranstaltungsortes eingesetzt. Alle werden über einen Remote Camera Controller des Typs JVC RM-LP100 gesteuert. Zwei der Kameras werden als Trainerkameras für das Team verwendet, eine weitere für die Team-Clips und eine zusätzliche Kamera ist oben in der Eismitte montiert. Fünf weitere KY-PZ100s sind an verschiedenen Positionen in der Arena angebracht, um wichtige Spielabläufe einzufangen. Dazu gehören die Netze, die Anzeigetafel und eine Kamera für die Bank.

Für zusätzliche weite und enge Spielaufnahmen werden im Budweiser Events Center auch vier GY-HM850 Kameras eingesetzt.

»Das PTZ-System von JVC ermöglicht es uns, alle unsere Kameraaufnahmen als Presets zu speichern und zusätzlich mehrere Positionen in einer Preset-Gruppe zu kombinieren, was für die verschiedenen Veranstaltungen, die wir in diesem Veranstaltungsraum durchführen, sehr vorteilhaft ist«, fügt Dannettell hinzu. »Wir haben Positionsgruppen für bestimmte Veranstaltungen eingerichtet. Wenn wir also Basketball, Rodeos oder andere Veranstaltungen haben, müssen wir den vorherigen Job nicht überschreiben — wir können eiinfach die verschiedenen Voreinstellungen abrufen. Zum Beispiel liegt auf Positionsgruppe eins Eishockey, Gruppe zwei Basketball, Gruppe drei Rodeo und so weiter.«

Dannettell fügt hinzu, dass ein weiteres herausragendes Merkmal für sein Videoteam die ferngesteuerte Kamerasteuerung RM-LP100 selbst ist. »Als Techniker bin ich für die meisten Spiele verantwortlich«, fährt er fort. »Wenn alles gut läuft, kann ich die ganze Produktion beobachten und die Steuerung verwenden, um das Spiel zu verfolgen. In der Regel handelt es sich dabei um eine totalere Aufnahmen, und es ist großartig, das Spielgeschehen mit Präzision verfolgen zu können. Die Bildqualität, die wir von den JVC-Kameras erhalten, ist wirklich gut und die Einrichtung war einfach, da die Kameras über IP betrieben werden können.«

Durch den Einsatz der JVC-Kameras ist das Budweiser Events Center nun in der Lage, qualitativ hochwertige Übertragungen für die AHL-Streaming-Plattform AHLTV, sowie für die eigenen Boardshows zu produzieren. Darüber hinaus hat die Arena bereits früher schon für NCAA Regional D1 Hockey zu ESPNU übertragen und plant, die JVC-Kameras in Zukunft auch für diese Übertragungen zu nutzen.