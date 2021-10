Content-Produktion leicht gemacht

Wie man Produktionsprozesse und die Zusammenarbeit am Set verbessern und Workflows in einer kollaborativen Umgebung beschleunigen kann.

Goldrausch in der Content-Branche: Welche Faktoren befeuern die Nachfrage?

Die Nachfrage nach ansprechendem, hochauflösendem Content und der weltweite Videokonsum sind im letzten Jahr um mehr als 60 % gestiegen. Durch die hochwertigen Filme, Serien und Animationen der zahlreichen Streamingdienste sind Videos zur neuen Normalität geworden und haben sich als effektivstes Medium für die Bereitstellung von Unterhaltungs- und Schulungsinhalten und zur Interaktion mit Zielgruppen etabliert.

In der Branche herrscht Goldgräberstimmung. Content-Produzenten setzen daher auf eine schnellere und kalkulierbarere Entwicklung und Auslieferung ihrer Inhalte. Angesichts dieses großen Bedarfs und Wettbewerbs wird es allerdings höchste Zeit, sich Gedanken über den Aufbau eines flexiblen und verlässlichen Produktions-Workflows zu machen, in dem Rohdaten und fertige Inhalte auch in den Archiven jederzeit verfügbar sind und eine optimierte Zusammenarbeit der Kreativteams die Produktionszeiten beschleunigt.

Die Erfüllung dieser Hauptanforderungen ist an sich schon schwierig genug. Im Kontext neuer, sich ändernder Workflows wird sie noch zusätzlich erschwert. Welche Anforderungen müssen heutige Workflow-Plattformen für Content-Produzenten also erfüllen?

