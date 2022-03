Qvest: Color-Grading-Modernisierung beim SWR

Der SWR hat in zwei Baselight-Grading-Suites investiert, Qvest setzte die Installation um.

Der SWR hat im Bereich Color Grading investiert und die dortige Infrastruktur umfassend erneuert und erweitert. Als Generalunternehmer setzte Qvest diese Modernisierung um, installierte zwei Baselight-2-Systeme sowie zwei Blackboard-2-Bedienpanel von Filmlight, Speicherlösungen, Monitore und Netzwerktechnik. Hinsichtlich des Integrationsgrades und der individuellen Anpassung der Räumlichkeiten sowie der Auswahl von Hard- und Software markiert die Umsetzung aus Sicht von Qvest nicht nur in Deutschland neue Maßstäbe im Bereich der Farbkorrektur.

Zielsetzung des SWR war die Erneuerung und Fokussierung der technischen Infrastruktur der Farbkorrektur. Dabei sollten Hard- und Software-Komponenten mit sehr hoher Leistungsfähigkeit installiert werden, mit denen die Coloristen des SWR komfortabel, intuitiv und ausfallsicher sämtliche Aufgaben der Farbkorrektur erledigen können. Ein Expertenteam von Qvest hat für den SWR am Standort Baden-Baden insgesamt fünf Arbeitsplätze für Farbkorrekturen realisiert: zwei Grading-Suiten, zwei Assistenz-Plätze sowie einen Administrator-Platz.

Die neue IT-Architektur für das Color-Grading-Studio wurde mit einem 100 Gbit/s Netzwerk unterlegt. Das Herzstück des Systems bildet der zentrale Netzwerkspeicher mit einer Kapazität von 720 TB. Der Speicher bietet eine Leistung von 10 GB/s beim Lesen und 6 GB/s beim Schreiben ist somit auch für größere Anforderungen in der Netzwerk-Infrastruktur ausreichend dimensioniert. Die beiden Grading-Suiten sind jeweils mit einem Baselight-2-System sowie einem Blackboard-2-Panel ausgestattet. Für die farbkritische Bildbeurteilung kommen in den Suiten Displays des Typs BVM-X300 V2 sowie HX-310 von Sony zum Einsatz. Die Arbeitsplätze sind mit einem 50-Gbit/s-Netzwerk in der Infrastruktur eingebunden, wodurch sie optimal für den Datentransfer unkomprimierter Videosignale in UHD mit 50p ausgelegt sind.

»Für die Erneuerung unserer Farbkorrektur war uns die Implementierung einer Infrastruktur wichtig, die mit innovativen Technologien und Workflows als ’state of the art‘ gelten kann. In der gemeinsamen Projektarbeit mit den Experten von Qvest und Filmlight konnten wir dieses Ziel erreichen. Unsere Coloristen können jetzt ein Color Grading auf einem ganz neuen Niveau umsetzen und unseren Zuschauern am Bildschirm ein besonders eindrucksvolles Farberlebnis bieten. Damit verfügt unser Team jetzt über technische Möglichkeiten, mit denen es bestens gerüstet ist für heutige und zukünftige Produktionen«, sagt Marc Weckenmann, verantwortlicher Projektleiter beim SWR.

»Wir haben wir mit den Color-Grading-Spezialisten von SWR und Filmlight bestens abgestimmt als Team arbeiten können. Die Pandemiebedingungen waren herausfordernd, doch wir haben sehr effizient und größtenteils remote sämtliche Vorbereitungen treffen können. Dadurch verlief dann auch die Installation der hoch spezialisierten Arbeitsplätze vor Ort absolut nach Plan«, sagt Daniel Erpilev, Solutions Architect bei Qvest.

Neben den beiden Grading-Suiten verfügen auch die Assistenten-Plätze über ausgesprochen hohe Performance. Mit dem Daylight-Tool von Filmlight können die Spezialisten des SWR nun sämtliche Arbeitsschritte hinsichtlich Ingest und Erstellung von Dailys besonders intuitiv und effizient erfüllen.

Ein KVM-System von Guntermann & Drunck sorgt für die optimale Nutzung aller Ressourcen sowie einen effizienten technischen Support, da jede Workstation von jedem Arbeitsplatz des Color-Grading-Studios angesteuert und bedient werden kann.

Die Farbkorrektur mit DPX-Sequenzen ist an allen Arbeitsplätzen mit Auflösung bis 2.160/5op möglich. Alle Arbeitsplätze des Farbkorrektur-Studios wurden mit individuell angepassten Möbeln und Konsolen ausgestattet, um ergonomisch und technisch optimal die exakte Bild-Evaluierung zu ermöglichen. Alle Tische und Panels sind stufenlos höhenverstellbar. Die Sideboards wurden außerdem für die Anbindung von Ingest-Peripherie-Equipment vorbereitet.