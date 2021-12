Das Team von film-tv-video.de wünscht frohe Feiertage.

Das Team von film-tv-video.de wünscht zuallererst unseren Lesern, Zuschauern und Nutzern, aber natürlich auch den Testern, Autoren und Freunden des Hauses, sowie selbstverständlich in besonderer Weise den Sponsoren und Kunden, die letztlich diese ganze Plattform am Leben halten, von Herzen frohe Feiertage.

Etliches hat nicht nur uns in diesem Jahr eiskalt erwischt — und man kann nur wünschen, dass das kommende Jahr wieder herzerwärmender, entspannter und fröhlicher wird.

Die Highlights im Rückblick

Natürlich wird jede und jeder einzelne in der Branche die Highlights des Jahres in der Rückschau anders bewerten, das gilt natürlich auch in der Redaktion. Aber es gibt bei film-tv-video.de auch einen etwas objektiveren Gradmesser: unsere Top 25. Das sind vielleicht nicht die allerwichtigsten Artikel aus unserer Branche, aber es sind die populärsten, die innerhalb der vergangenen 365 Tage bei film-tv-video.de aufgerufen wurden. Auf diesen Link zu klicken, listet jeweils tagesaktuell die Top 25 auf.

Eine andere Möglichkeit, sich eine Review dessen zu sehen, was film-tv-video.de im Jahr 2021 beschäftigt hat, finden Sie hier: eine Liste unserer Top-Stories. Das sind die längeren Bild- und Lesestrecken bei film-tv-video.de, bei denen Sie selbst Revue passieren lassen, was uns in diesem Jahr eine längere Geschichte wert war.