Ross: Gardner neuer Verkaufsdirektor für EMEA

Ross ernennt Mark Gardner zum neuen Verkaufsdirektor für EMEA.

Mark Gardner kam vergangenes Jahr als Regional Sales Director für EMEA Nord zu Ross und hat eine beeindruckende Expansion des Teams und der Unternehmenspräsenz in der Region begleitet.

»Ich freue mich sehr, dass Mark diese erweiterte Rolle übernimmt«, sagt Oscar Juste, Senior Vice President of Global Sales. »Mark ist ein sehr erfahrener Vertriebsprofi, und seine ruhige Professionalität, seine Tatkraft und seine pragmatische Herangehensweise waren sehr wertvolle Qualitäten in einem für die Branche erneut schwierigen Jahr. Er hat unser Vertriebsteam in EMEA Nord und unser regionales Partnernetzwerk hervorragend unterstützt, für zusätzliches Wachstum gesorgt und sich dabei gegen den Branchentrend gestellt. In dieser neuen, erweiterten Rolle ist Mark für unseren ehrgeizigen Wachstumsplan für das gesamte EMEA-Gebiet verantwortlich, und ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeit, diesen Plan umzusetzen.«

Gardner freut sich auf die neue Herausforderung. »Bereits vor der Pandemie befand sich das EMEA-Team auf einem bemerkenswerten Wachstumskurs und verdoppelte den regionalen Umsatz innerhalb von drei Jahren. Seit ich zu Ross gekommen bin, bin ich unglaublich beeindruckt von dem Team und unseren Partnern, und ich sehe keinen Grund, warum wir die Größe des Unternehmens nicht noch einmal verdoppeln können, sobald die Welt wieder zu einem üblicheren Geschäftsbetrieb zurückkehrt. Wir verfügen über das branchenweit breiteste Angebot an hocheffizienten Produktionslösungen und arbeiten mit einigen der größten regionalen Namen in den Bereichen Broadcast, Sport, Esports und Live-Events zusammen – es gibt also viel Grund, optimistisch zu sein.«