Mark Gardner bei Grass Valley

Grass Valley ernennt Mark Gardner zum Vice President of Sales für die Region EMEA. Er kommt von Ross Video.

Grass Valley hat Mark Gardner zum Vice President of Sales für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) ernannt. Mit seiner über 25-jährigen Karriere in der Medienbranche bringt Mark Gardner einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Leitung leistungsstarker Teams auf regionaler und globaler Ebene sowie bei der Umsetzung neuer direkter und indirekter Vertriebsinitiativen für eine Vielzahl von Technologielösungen und Marktsegmenten mit.

In seiner neuen Funktion soll Mark Gardner das Wachstum in der gesamten EMEA-Region vorantreiben und dabei eng mit dem Executive Leadership Team (ELT) zusammenarbeiten. Er soll Kunden dabei helfen, die aktuellen Herausforderungen der Branche zu meistern und die Vorteile agiler Hardware- und Softwarelösungen zu nutzen, um ihre Umsätze zu steigern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Mark Gardner sagt über seinen Schritt zu Grass Valley: »Ich bin begeistert, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens zu Grass Valley zu gehören. Grass Valley steht an der Spitze der technologischen Innovation und bietet Lösungen, die unseren Kunden die Effizienz und Flexibilität bieten, die sie benötigen, um sich in der sich entwickelnden Medienlandschaft zurechtzufinden. Ich freue mich darauf, zu unserer Mission beizutragen, Kunden dabei zu unterstützen, die Flexibilität und Kosteneffizienz der Hardware- und Software-Architekturen von Grass Valley zu nutzen.«

»Nach dem Abschluss unserer geschäftlichen Umstrukturierung wechselt Grass Valley nun in den Wachstums- und Investitionsmodus«, sagte Tim Banks, CRO von Grass Valley. »Mark bringt ein beeindruckendes Gleichgewicht von technologischem Wissen und kaufmännischem Scharfsinn, ein umfangreiches Netzwerk und ausgezeichnete Managementfähigkeiten mit und passt hervorragend in die Kultur der neuen GV. Sein tiefes Verständnis der Medienbranche, kombiniert mit seiner Leidenschaft für Technologie und Kundenerfolg, machen ihn zur idealen Führungskraft, um unsere Wachstumsstrategie in der Region voranzutreiben.«

Im Laufe seiner Karriere hatte Mark Gardner verschiedene Funktionen inne, von technischen Positionen bis hin zu Produktmanagement und Vertriebsleitung, und arbeitete mit namhaften Unternehmen wie Vistek, Pro-Bel, Snell, SAM, Grass Valley und zuletzt Ross Video zusammen. Seine Erfahrung in der Leitung globaler und EMEA-Teams sowie sein Fachwissen in der Erzielung von Wachstum durch direkte und indirekte Geschäftsmodelle sind eine gute Voraussetzung für die Leitung der Vertriebsaktivitäten von Grass Valley in EMEA.