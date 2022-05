FMX 2022 beginnt am 3. Mai in Präsenz

Vom 3. bis 5. Mai 2022 findet in Stuttgart die Grafik-, VFX- und VR-Konferenz FMX statt.

Eine Virtual Production Stage, zahlreiche Konferenzbeiträge zu unterschiedlichsten Themen und auch Panels, Vorträge und Projektstudien machen die FMX2022 aus.

Virtual Production Stage

Die Virtual Production Stage wird von Arri Solutions, Disguise, Neumann&Müller Veranstaltungstechnik, ROE Visual, TrackMen und Unreal Engine aufgebaut und bespielt. Die Partner haben sich zusammengetan, um eine hochmoderne LED-Wand auf die Konferenz zu bringen, auf der eine exklusive Unreal-Szene gezeigt wird. Die FMX-Besucher werden die Möglichkeit haben, die Kamera selbst zu bedienen, und können so hautnah erleben, wie es ist, auf einer VP-Stage zu drehen. Auf diese Weise können sie mit Virtual Production experimentieren und außerdem ihre Fragen auch direkt mit Experten vor Ort diskutieren (passender Beitrag bei film-tv-video.de: Hyperbowl).

Darüber hinaus werden sich mehrere Konferenzbeiträge, Panels und Projekte dem Thema Echtzeittechnologie widmen. Auf der VP-Stage finden zudem täglich Fireside-Chats mit dem FMX-Program-Chair Haz Dulull und mit anderen Branchenexperten statt, die über ihre Erfahrungen mit virtueller Produktion sprechen werden. Paul Debevec (Netflix), Shelley Smith (DNEG Animation) und Victor Perez sind nur einige davon.

Panel-Diskussionen: Real vs. Unreal

Wenn Echtzeitgrafiken so realistisch aussehen, wie in »The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience von Epic Games«, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen das auf die Branche und unser tägliches Leben hat. Das Panel mit Kim Libreri (Epic Games), Solomon Rogers (Magnopus), Deepa Patel (Fetzer Institute) und Paul Debevec (Netflix) wird sich damit befassen, wie die Grenzen zwischen unseren Realitäten – der realen und der virtuellen Welt – verschwimmen und welche Rolle Echtzeittechnologien bei der Erschaffung des Metaverse spielen werden.

»Mr. Spam Gets a New Hat« ist ein Kurzfilm von DNEG Animation und dem oscar-prämierten Regisseur William Joyce. Der erste Film von DNEG Animation, bei dem Echtzeittechnologie zum Einsatz kam, erforderte kreative Problemlösungsansätze auf Seiten der Produktion, des Technologieeinsatzes und der Leitung des Projekts.

Nach einer Einführung von Bill Joyce werden Taylor Moll, Gabriele Pellegrini und Shelley Smith (alle DNEG Animation) über ihre kreative Arbeit und den Einsatz der Unreal Engine sowie deren Auswirkungen auf den Produktionsplan sprechen. Anschließend wird eine Live-Demo gezeigt, die eine Besprechung mit dem Regisseur nachahmt – und einen kleinen Einblick in die verwendeten Tools gibt.

Das Panel mit Raffaella Camera, Matthew Henick, Quentin Staes-Polet (Epic Games), Mark Curtis und David Droga (Accenture Interactive) dient als Inspiration für Kreativschaffende, wie das Metaverse-Erlebnis der Zukunft aussehen könnte und was wir heute tun müssen, um darauf vorbereitet zu sein und Innovationen voranzutreiben.

Bron Digital verwendet für seine Arbeit Elemente aus Live-Action-VFX, traditioneller Animation und virtuellen Produktionspipelines – Jason Chen (Bron Digital) wird daher in seinem Talk einen Blick auf die Effizienz, Hindernisse und Innovationen der aktuellen Projekte werfen, die alle in Echtzeit produziert werden.

Als Folgeprojekt zu Balenciagas »Game Afterworld: Age of Tomorrow« wurde The Mill beauftragt, ein digitales, filmisches Set unter Einsatz der Unreal Engine von Epic Games zu entwickeln und zu rendern, das dieselbe Erzählwelt wie das dazugehörige Videospiel aufgreift. Kristian Bonne Jensen und Nick Slade (beide The Mill) werfen einen Blick hinter die Kulissen, um zu zeigen, wie das Team von The Mill das Projekt mit Motion-Capture-Schauspielern und 3D-gescannten, realen Models umsetzte, um die Herbstkollektion 2021 von Balenciaga zu präsentieren.

Praximos wurde gegründet, um eine Animationssoftware zu entwickeln, die das Wissen der Animationsexperten im Bereich 2D mit der Leistungsfähigkeit der Unreal Engine kombiniert. Diese Animationssoftware ist Odyssey, und Elodie Moog von der Firma Praxinos wird dem FMX-Publikum interessante Insights der Entwicklung gewähren.