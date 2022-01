Leonine beruft neue Beiratsmitglieder

Leonine Studios hat Sarah Bremner und Keri Putnam in den Unternehmensbeirat berufen.

Vania Schlogel, Beiratsvorsitzende von Leonine Studios, begrüßt die Neuzugänge Sarah Bremner, die ehemalige Präsidentin von Array Filmworks, und Keri Putnam, vormals CEO des Sundance Institute, im Beirat: »Wir freuen uns sehr, diese beiden herausragenden Persönlichkeiten im Beirat von Leonine willkommen heißen zu können. Sowohl Sarah Bremner als auch Keri Putman haben sich einen ausgezeichneten Ruf bei der Entwicklung und Produktion hervorragender Inhalte erarbeitet. Ich bin davon überzeugt, dass sie einen wertvollen Beitrag zur weiteren Entwicklung von Leonine leisten. Ein diverses Board, das Kund*innen, Mitarbeiter*innen und Investor*innen gleichermaßen repräsentiert, ist ein entscheidender Faktor für ökonomische und kulturelle Stärke, und ich bin stolz darauf, einem Beirat vorzusitzen, der Wert auf Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung legt.«

Sarah Bremner, Beiratsmitglied der Leonine Studios, kommentiert: »Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit im Beirat der Leonine Studios. Der unternehmerische Schwerpunkt in den Segmenten Produktion, Distribution und Lizenzhandel von Premium Content hat Leonine Studios schnell zu einem der innovativsten Medienunternehmen Europas gemacht. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit meinen Beiratskolleg*innen und darauf, zum weiteren dynamischen Aufstieg von Leonine beitragen zu können.«

Keri Putnam, Beiratsmitglied der Leonine Studios, fügt hinzu: »Die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von Leonine Studios wird mir eine große Freude sein. Zur strategischen Entwicklung des Unternehmens beizutragen, das kreative Talente in allen Bereichen unterstützt und fördert, ist mir ein großes Anliegen. Während meiner gesamten Laufbahn habe ich mich für größere Vielfalt in der Unterhaltungsindustrie eingesetzt, deshalb freut es mich besonders, in einem Beirat mit so starker weiblicher Präsenz tätig zu sein.«

Fred Kogel, CEO von Leonine Studios, ergänzt: »Wir freuen uns sehr, dass Sarah Bremner und Keri Putnam Mitglieder unseres Beirats geworden sind. Sie werden eigene Perspektiven, beeindruckende Expertise und enorme Erfahrung in unsere Organisation einbringen und damit einen wichtigen Beitrag dafür leisten, dass wir den dynamischen Wachstumskurs von Leonine Studios über alle Bereiche der Medienlandschaft hinweg kontinuierlich beibehalten.«

Kurz-Vita Sarah Bremner

Als Präsidentin von Array Filmworks, einem unabhängigen Vertriebsunternehmen, das von der bekannten Filmemacherin Ava DuVernay gegründet wurde, verantwortete Bremner die Leitung eines vielfältigen formatübergreifenden Produktionsportfolios, unter anderem mit Spielfilmen wie Ramin Bahranis oscar-nominierten »Der weiße Tiger«, Fernsehfilmen wie die kommende Serie »Naomi« von The CW sowie die Entwicklung von Arrays ersten Animationsfilmen.

Zuvor leitete Sarah Bremner über fünf Jahre die Entwicklung und Produktion des Bereichs Original Films bei Netflix und wirkte dabei federführend an der Entwicklung und der Produktion von Filmen wie dem oscar-nominierten »Ma Rainey’s Black Bottom« und »Die zwei Päpste« mit. Zu ihren früheren beruflichen Stationen zählen A&E Studios, Exclusive Media und Paramount Pictures, wo sie jeweils in Kreativpositionen tätig war. Sie startete ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche bei Nina Jacobsons Produktionsunternehmen Color Force.

Kurz-Vita Keri Putnam

Keri Putnam war bis vor kurzem CEO des renommierten Sundance Institute, das sie elf Jahre lang leitete. Während ihrer Zeit bei Sundance stiegen die Einnahmen der Organisation um 300 Prozent, der Fokus bei Investitionen lag auf der Entwicklung herausragender Talente und bahnbrechender Projekte in den Bereichen Spielfilm, Theater, Serien, Kurzfilm und neue Medien. Putnam leitete außerdem das US-amerikanische Sundance Film Festival und damit den weltweit führenden Markt für Independent- und Dokumentarfilme.

Zuvor hatte Keri Putnam verschiedene Führungspositionen bei Miramax inne, wo sie unter anderem vier Jahre lang als Präsidentin der Produktionsabteilung tätig war. Davor war sie bei HBO als Executive Vice President für Filme und Miniserien verantwortlich. Keri Putnam ist Mitbegründerin von ReFrame, einer führenden Organisation, die sich für Diversität in Hollywood einsetzt, und war eine engagierte Fürsprecherin für die Förderung von Frauen in der Unterhaltungsbranche.

Beirat der Leonine Studios

Der Beirat von Leonine Studios besteht nun aus der Vorsitzenden Vania Schlogel (Gründerin und Managing Partner Atwater Capital), Sarah Bremner, Keri Putnam, Heather Moosnick, Bettina Reitz (Präsidentin der HFF München), Philipp Freise (Partner und Co-Head of European Private Equity KKR) und Philipp Schälli (Principal, Private Equity KKR).

Die Beiratsvorsitzender Vania Schlogel ist Gründerin und Managing Partner des auf Investments im Medien- und Entertainment-Sektor spezialisierten Unternehmens Atwater Capital, das zusammen mit der führenden globalen Investment Gesellschaft KKR in Leonine Studios investiert ist. Atwater Capital hält Beteiligungen an weiteren großen Playern der Medienbranche, darunter Mediawan, dem führenden Produktions- und Distributionsunternehmen Frankreichs, und dem unabhängigen Studio Wiip.