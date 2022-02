Newsroom-System Octopus bei Bild TV

Patrick Markowski, Head of Technology bei Bild: »Wir sind sehr zufrieden mit dem Octopus Newsroom-System und der Betreuung durch Logic. Das System läuft vom ersten Sendetag an einwandfrei – und ist bereits bei Welt Fernsehen seit vielen Jahren erprobt. Von der Konfiguration, der Inbetriebnahme bis zu den Trainings unserer Redakteure und Techniker hat sich Logic als sehr kompetenter und agiler Partner gezeigt. So konnten während des Projektes zusätzliche Anforderungen wie beispielsweise besonders schnelle Breaking-News-Vorlagen umgesetzt werden.«

Zusätzlich zu den gängigen Funktionen eines Newsroom-Systems bietet Octopus X viele weitere Tools, die das Arbeiten von Remote und neue digitale Publishingtrends unterstützen oder KI-Ansätze in den Arbeitsablauf integrieren. Bedingt durch die fortlaufende Weiterentwicklung ist Octopus X auf die Bedürfnisse von News-Formaten abgestimmt. In Zeiten von Corona spielen die kollaborativen Funktionen ihr Potenzial voll aus. So können Redakteure gleichzeitig an ein und demselben Script arbeiten. Mit der App für mobile Endgeräte haben Journalisten und Redakteure auch von remote vollen Zugriff auf Assets und Abläufe. Zusätzlich zu seiner umfangreichen Kernfunktionalität verfügt Octopus X über eine offene API, die Anpassungen für zusätzliche Workflows ermöglicht.